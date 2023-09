iFixit se lance dans une croisade pour la réparabilité… des machines à glace

iFixit s'attaque à un sujet sur lequel on ne l'attendait pas. Aux États-Unis, le groupe souhaite faire évoluer la législation pour faciliter les réparations sur les machines à glace McDonald's... réputées pour la fréquence de leurs pannes et qui ne peuvent contractuellement être réparées que par leur fabricant.

Les techniciens du site spécialisé iFixit répondent en vidéo à une question que vous vous étiez peut-être posée si vous êtes déjà allé dans un restaurant McDonald’s aux États-Unis : pourquoi les machines à glaces y sont-elles si souvent en panne ?

Derrière cette interrogation, un problème endémique (qui est d’ailleurs devenu un meme outre-Atlantique) à propos duquel McDonald’s lui-même s’était permis de blaguer sur Twitter il y a quelques années. On sait désormais que non seulement la franchise de restauration rapide n’y est pas pour grand-chose… mais que l’affaire est en vérité plus politique qu’il n’y paraît. Tout l’enjeu est lié à une problématique on ne peut plus d’actualité : le droit à la réparation.

Le fabricant de ces machines à glace pointé du doigt

Pour en savoir plus, iFixit a acheté le même modèle de machine à glace que ceux employés dans les restaurants McDonald’s et s’est livré à un démontage pour tenter de comprendre l’origine des pannes et les raisons de leur récurrence. Rapidement, les techniciens du site ont compris qu’en dépit de « pièces et composants faciles à remplacer » comme le circuit imprimé, le moteur, la courroie ou encore l’échangeur de chaleur, les réparations ne peuvent pas être faites facilement. Pourquoi ? Parce que la machine est en quelque sorte bridée sur le plan logiciel.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On découvre qu’en cas de panne, de bug, ou de simple surchauffe, l’écran affiche des codes d’erreurs extrêmement variés et complexes qui empêchent les réparateurs tiers d’opérer. À propos de ces codes, iFixit explique d’ailleurs qu’ils « sont absurdes, contre-intuitifs et apparemment aléatoires, même si vous avez passé des heures à lire le manuel ». En d’autres termes, les machines en panne chez McDonald’s ne peuvent être dépannées que par les techniciens du fabricant de ces machines : Taylor, un géant du secteur qui est le seul agréé pour déchiffrer ces codes d’erreur.

Comme le soulignent The Verge et iFixit, une entreprise tierce (nommée Kytch) a pourtant bien conçu et lancé une machine permettant de décoder ces messages d’erreur pour permettre un diagnostic rapide et une intervention dans la foulée par des réparateurs potentiellement plus diligents, mais en raison d’un vieil accord avec Taylor, McDonald’s interdit à ses franchisés de recourir à cette solution pourtant très pertinente. Pire, un copyright interdit théoriquement d’utiliser ce genre de dispositif sur une machine à glace fabriquée par Taylor.

iFixit contre-attaque… là où on ne l’attendait pas

C’est ici qu’iFixit souhaite faire avancer les choses. « Nous aimerions pouvoir fabriquer un appareil comme celui de Kytch, qui puisse lire les codes d’erreur de la machine à glace que nous possédons, mais nous ne pouvons pas le faire en raison de la loi sur les droits d’auteur », explique Elizabeth Chamberlain, l’une des cadres d’iFixit. En l’occurrence, la loi en question n’est autre que le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) qui empêche effectivement les gens de contourner les contrôles ou les verrous numériques pour accéder à une œuvre protégée par des droits d’auteur.

Pour changer cela, iFixit et Public Knowledge ont déposé une nouvelle demande d’exemption sur cette loi, et ce pour les machines à glace. Une démarche qu’iFixit avait déjà entreprise (avec succès) pour les Xbox, les tracteurs et les smartphones. En complément, les deux organisations réclament, cette fois au Congrès américain, de réintroduire la loi « Freedom to Repair » qui permettrait pour sa part de distribuer des outils permettant, justement, la réparation de ces machines par les franchisés eux-mêmes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.