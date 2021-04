Avec iOS 14.5, Apple veut faire du bien à la batterie de votre iPhone

iOS 14.5 proposera un outil de recalibration de la batterie… mais uniquement aux utilisateurs qui en ont besoin sur leur iPhone. Une nouveauté pour l’instant accessible seulement aux développeurs et sur les iPhone 11.

Apple veut faire du bien à la batterie de votre iPhone, mais uniquement lorsque c’est nécessaire. Avec iOS 14.5, actuellement en bêta pour les développeurs, la firme prévoit d’ajouter plusieurs fonctionnalités à ses smartphones. La dernière à avoir été implémentée en douce n’est autre qu’un outil de recalibration de la batterie qui s’affichera de manière dynamique si la batterie de votre appareil a un comportement inhabituel.

Découverte par le site spécialisé 9to5Mac, cette nouveauté est présente dans le code de la prochaine version d’iOS. Et surprise, cette portion contient un lien vers une page de support d’ores et déjà mise en ligne par Apple. Parfait pour en découvrir un peu plus.

Une fonctionnalité conçue pour opérer sur le long terme

Dans la description de cette nouvelle fonction, Apple explique que l’outil de recalibration, attendu « plus tard durant le printemps », permettra notamment de « recalibrer la capacité maximale de la batterie et la capacité de performance maximale (…) pour corriger les estimations inexactes des rapports sur l’état de la batterie pour certains utilisateurs ». Précision importante, Apple note que cette nouveauté serait, au moins dans un premier temps, compatible uniquement avec les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Au travers de cet outil, Apple cherche à corriger « les comportements inattendus d’épuisement de la batterie ou, dans un petit nombre de cas, une réduction des performances de pointe ». Un souci qui serait en réalité lié à la manière dont iOS estime l’état de la batterie. « Ce rapport sur l’état de la batterie ne reflète pas nécessairement un problème avec l’état réel de la batterie », rassure ainsi la marque. Quant au fonctionnement de cet outil, Apple explique que la recalibration se fera sur une période de plusieurs semaines, lors de cycles de recharge réguliers. Une fois achevé, ce processus permettra à iOS de mettre à jour dans les réglages les valeurs relatives à la batterie et à sa santé.

En cas de problèmes persistants, Apple recommande néanmoins la prise d’un rendez-vous avec un prestataire de services agréé pour remplacer gratuitement la batterie.

Pour rappel, iOS 14.5 doit parallèlement apporter de nouvelles voix pour Siri, mais aussi permettre le déverrouillage de l’iPhone à l’aide de l’Apple Watch (un peu comme ce que permet déjà l’Apple Watch avec un Mac). Une mise à jour de l’application Musique et de nouvelles fonctions inspirées de Waze pour l’application de guidage Plans sont également au menu.