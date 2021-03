iOS 14.5 est disponible en bêta publique avec son lot de nouveautés

La prochaine mise à jour iOS 14.5 se profile en version finale avec une bêta publique désormais disponible au téléchargement. Elle arrive avec de très nombreuses nouveautés : du choix du suivi publicitaire au déverrouillage via l’Apple Watch en passant par une amélioration de la compatibilité 5G et de la prise en charge des manettes PS5/Xbox Series.

Apple a publié hier soir la cinquième developer preview d’iOS 14,5 et, par la même occasion, la société ouvre les vannes pour les utilisateurs souhaitant tester cette mise à jour via le programme bêta.

Rarement une mise à jour d’iOS aura autant fait parler d’elle. Il faut dire que cette mouture apporte plusieurs nouveautés dont certaines, on le sait, sont largement sujettes à controverse.

Plus de confidentialité avec l’Application Tracking Transparency

Avec iOS 14.5, Apple entend tout d’abord mettre un terme au pistage abusif des utilisateurs en leur permettant d’accepter ou non d’être traqués via l’IDFA, l’identifiant unique associé à chaque iPhone/iPad. Une fonction qui a récemment obtenu le soutien de l’Autorité de la concurrence française.

Loin d’être passée inaperçue, cette mesure a notamment provoqué la colère de Facebook qui avait pour habitude de traquer très précisément chaque utilisateur pour leur retourner de la publicité ciblée. En étant désormais soumis à l’approbation des utilisateurs, Mark Zuckerberg a rapidement compris qu’il n’obtiendrait pas un taux de consentement satisfaisant et a lancé une campagne anti-Apple avant de lancer des actions en justice contre la firme de Tim Cook, quitte à passer pour un hypocrite aux yeux même de ses collègues.

Un déverrouillage facilité avec l’Apple Watch

iOS 14.5 introduit en outre la possibilité de déverrouiller son smartphone directement depuis la montre Apple Watch. L’objectif est de simplifier les interactions avec le smartphone en cette période de pandémie au sein de laquelle le port du masque met à mal la reconnaissance faciale de Face ID.

La montre, rattachée au même compte Apple, se présente ainsi comme un appareil de confiance. Notons cependant qu’il n’est pas possible de déverrouiller une application tierce en utilisant Face ID.

Apple Maps s’inspire de Waze

Apple Maps revient de loin et on se souvient des déboires du service à ses débuts. Reste qu’Apple continue ses travaux sur son service de cartographie et iOS 14.5 permet désormais aux utilisateurs de reporter en temps réel des accidents, des zones de travaux, mais également des radars.

Reste à savoir la manière dont cette fonctionnalité sera introduite en France pour se conformer à la législation qui interdit précisément la cartographie communautaire des contrôles de vitesse.

Mais également…

Apple optimise également la prise en charge de deux réseaux 5G sur l’iPhone 12 avec désormais la comptabilité dual SIM. Jusqu’à présent, ce mode était limité à la 4G. Désormais, deux lignes 5G peuvent être configurées sur un même appareil.

Les manettes PlayStation 5 DualSense ainsi que celles de Xbox Series X sont désormais compatibles avec iOS et iPadOS. Il sera donc possible de les utiliser pour prendre le contrôle d’un jeu. Apple planche sur cette comptabilité pour les Mac ARM.

Outre l’introduction de plusieurs nouveaux emoji, cette mise à jour introduit une nouvelle section au sein de l’application Localiser. Il est ainsi possible de géolocaliser des produits tiers compatibles. C’est également dans cette section que l’on pourra retrouver ses prochains AirTags, les fameux trackers que la firme de Cupertino s’apprêterait à dévoiler… un jour ou l’autre.

Enfin, si iOS 14 permet de configurer par défaut le client email et le navigateur de son choix, cette mise à jour propose non pas de choisir un service de musique en streaming favori, mais tout de même de paramétrer une préférence pour l’assistant vocal Siri.