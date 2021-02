Comme Waze, Apple Plans va désormais permettre de signaler des incidents

La version bêta 14.5 d’iOS permet désormais aux utilisateurs d’Apple Plans de signaler des accidents, des radars ou des dangers sur la route.

Depuis son lancement en 2012, Apple Plans n’a eu de cesse de se développer. Après avoir corrigé de nombreuses incohérences de cartographie, le service a ajouté nombre de fonctionnalités. Désormais, c’est une option de crowdsourcing qui fait son arrivée sur l’application.

Comme l’a repéré le site MacRumors, la version bêta 14.5 d’iOS permet désormais aux utilisateurs d’Apple Plans de signaler différents types d’incidents sur l’application. Il est ainsi possible d’indiquer un accident, un danger ou un contrôle de vitesse sur l’application, simplement en appuyant sur le bouton « signaler ». Une fois le point indiqué sur la carte, il pourra alors être visible par les autres utilisateurs d’Apple Plans présents à proximité.

Des signalements moins complets que sur Waze

Cette approche n’est pas sans rappeler ce que propose déjà l’application Waze. Néanmoins, Apple Plans va encore plus loin, puisque les signalements peuvent également être faits à la voix en les indiquant directement à Siri. Par ailleurs, ces signalements sont également présents dans CarPlay pour les véhicules compatibles, comme le souligne MacRumors.

Néanmoins, même si Apple Plans semble s’inspirer de Waze pour sa nouvelle fonctionnalité, l’application, rachetée en 2013 par Google, propose bien plus de types de signalements. En plus des accidents, des radars automatiques ou des dangers, on peut y signaler des embouteillages, le prix de l’essence ou des routes barrées en raison de travaux.