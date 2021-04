Apple TV 4K : une nouvelle télécommande fait son apparition

Dans la nouvelle bêta de tvOS 14.5, des informations laissent entendre la prise en charge prochaine d'une nouvelle télécommande pour l'Apple TV. Mais ce ne serait pas pour l'arrivée d'un nouveau boîtier multimédia.

Les versions bêta des systèmes d’exploitation sont souvent riches en informations à bien plus long terme qu’on ne le croit. Dans la bêta 6 de tvOS 14.5, les curieux, développeurs et journalistes, ont découvert la trace d’une nouvelle télécommande pour l’Apple TV.

C’est tout d’abord Steve Moser, contributeur de MacRumors, qui a débusqué dans les lignes de code une mention dans la partie configuration demandant d’« Appuyer sur le bouton central ou sur la surface tactile pour continuer ». Depuis le nouveau design de l’Apple TV, puis de l’Apple TV 4K, la télécommande Apple Remote a également été remodelée et la Siri Remote ne dispose plus du bouton central des modèles de 2e et 3e génération.

More evidence of a new Apple TV remote in tvOS 15.4 beta 6? During setup it asks the user to “Press the center button or the touch surface to continue.” There is no center button on the current Apple TV Siri Remote… pic.twitter.com/sE0H9njpZl

— Steve Moser (@SteveMoser) March 31, 2021