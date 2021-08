Spotify hors ligne : écoutez des titres sur votre montre Wear OS sans votre smartphone

Spotify propose désormais aux utilisateurs de télécharger des morceaux sur sa montre pour pouvoir les écouter sans avoir de smartphone à proximité.

En octobre dernier, Spotify indiquait qu’il était particulièrement compliqué pour son service de permettre de proposer des fichiers hors-ligne sur les montres connectées sous Wear OS. Des restrictions apparemment liées au trop grand nombre d’appareils tournant sous le système d’exploitation de Google. Mais finalement, le service de streaming de musique semble avoir trouvé une solution.

Comme le rapporte le site Android Central, Spotify a finalement trouvé la solution pour permettre le transfert de morceaux depuis le smartphone vers la montre connectée. Dans un billet de blog publié le 11 août dernier, Spotify a ainsi annoncé l’arrivée prochaine des musiques et des podcasts sur les montres Wear OS, même sans connexion. « Dans les prochaines semaines, les utilisateurs de Spotify pourront jouer leurs playlists, albums et podcasts favoris sur leur montre Wear OS », indiquait ainsi la plateforme de musique : « Par ailleurs, nous sommes heureux d’annoncer l’une des fonctions les plus demandées par nos utilisateurs : la possibilité de télécharger tous vos titres et vos podcasts sur votre montre ».

Une fonction pratique pour les séances de sport

Concrètement, en navigant sur la montre connectée parmi sa bibliothèque, il sera possible de sélectionner une option « télécharger sur la montre ». Dès lors, une fois les titres téléchargés, ils seront accessibles directement sur la montre connectée, dans une rubrique dédiée de l’application Spotify, sans avoir besoin d’avoir son smartphone à proximité. Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité devrait être particulièrement indiquée pour les personnes souhaitant sortir s’entraîner en embarquant uniquement leur montre connectée et des écouteurs sans fil, sans avoir besoin de prendre leur smartphone en plus. Il faut dire que la fonctionnalité était déjà proposée par Spotify sur certaines montres connectées comme l’Apple Watch ou les précédentes montres connectées de Samsung, sous Tizen.

Ce mardi, des utilisateurs ont déjà fait part de la disponibilité de la fonctionnalité sur leur montre Wear OS, sans toutefois qu’elle ne soit encore proposée à l’ensemble des utilisateurs.

Il ne fait guère de doute que l’arrivée de cette fonctionnalité sur les montres connectées Wear OS tombe à pique, alors que Samsung est justement passé de son propre OS pour smartwatch, Tizen, à celui de Google, Wear OS sur les Galaxy Watch 4. Jusqu’à présent, rares étaient les constructeurs à adopter le système de Google. Il était donc moins intéressant pour Spotify de développer une fonctionnalité qui ne serait proposée que sur une poignée de constructeurs plutôt secondaires comme Fossil ou TicWatch.