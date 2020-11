Chrome OS : l’enregistreur d’écran se déploie en version expérimentale

En articulant le navigateur Chrome autour d'un noyau Linux, le système Chrome OS se présentait initialement comme une option particulièrement limitée. Pourtant, force est de constater que Google ne cesse de l'enrichir en fonctionnalités. Une option de screencast fait son apparition dans une version expérimentale du système.

Nous rapportions au mois de septembre que l’analyse du code de Chrome OS révélait l’activation prochaine d’une fonctionnalité de capture vidéo. À l’heure actuelle, il est encore nécessaire de passer par une extension dédiée telle que celle proposée par Screencastify ou Screencast-O-Matic. Ces dernières offrent toutefois une qualité moindre en version gratuite et proposent, bien évidemment, un enregistrement premium moyennant une souscription.

Les prémices du screencast en version expérimentale

Mais ces extensions pourraient prochainement s’avérer inutiles, du moins dans Chrome OS. Selon ChromeUnboxed, l’enregistreur d’écran serait désormais disponible au sein de la version Canary (alpha) de Chrome OS.

Google avait déjà montré les fonctionnalités de cet outil, mais aucune vidéo n’était générée à la fin. Il n’en résultait qu’un fichier WebM de 0 ko. On sait toutefois qu’en initiant une capture vidéo, cela enclenche un compte à rebours de trois secondes et à l’instar de QuickTime sur macOS, il sera possible de sélectionner juste une partie de l’écran ou une fenêtre spécifique.

Dans la dernière version Canary de Chrome OS, Google a partiellement activé cet outil. Il est désormais possible d’enregistrer une page web tout en la faisant défiler de haut en bas.

Quelques informations techniques

Reste que l’outil continue d’enregistrer les vidéos au format WebM. Il semblerait donc que Google continue de pousser son conteneur, lequel, pour mémoire, encapsule les codecs vidéo VP9 et Opus pour la partie audio. Toutefois, comme le souligne ChromeUboxed, Google a récemment opté pour un format MP4 pour l’enregistrement de la webcam sur Chrome OS.

Il est intéressant de noter que la vidéo générée retient la définition de l’écran choisie par l’utilisateur et cette dernière peut au moins monter jusqu’à 1920 x 1080 pixels.

Si vous souhaitez tester cette nouveauté, il faudra d’abord passer votre machine en mode développeur… ce qui aura pour effet d’effacer toutes vos données ! En outre il est bon de rappeler que les versions déployées au travers du canal Canary sont instables et présentent divers bugs qui seront corrigés plusieurs semaines après. Prudence donc.

Quoi qu’il en soit on imagine que l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité d’enregistreur d’écran pourrait s’avérer utile en cette période où le télétravail se généralise à travers le monde.