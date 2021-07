Votre Apple CarPlay est à la ramasse ? C’est peut-être la faute d’iOS 14.7

Déployé la semaine dernière, iOS 14.7 pose problème à certains utilisateurs du système d'infodivertissement Apple CarPlay. Les véhicules du groupe Fiat / Chrysler seraient les plus touchés.

iOS 14.7 est arrivé sur nos iPhone la semaine dernière en version finale. Cette nouvelle version d’iOS apporte notamment le support des nouvelles batteries externes MagSafe, mais aussi quelques fonctionnalités intéressantes comme un indicateur de qualité d’air sur les applications Météo et Apple Plans, ou encore des nouveautés pour les podcasts et l’application Maison.

On apprend malheureusement qu’iOS est — aussi — à l’origine de bugs assez sévères relatifs à CarPlay. Sur certains véhicules, le système d’infodivertissement d’Apple serait devenu au mieux capricieux, au pire complètement inopérant. Des problèmes apparus après le déploiement de la dernière mise à jour mineure d’iOS.

Apple CarPlay déraille

Comme le précise le site spécialisé Mac4Ever, les soucis de CarPlay concerneraient en particulier certains véhicules utilisant les dernières versions du système UConnect. On trouve ce logiciel à bord des véhicules du groupe Fiat / Chrysler (groupe intégré à l’entité Stellantis depuis le début d’année 2021). Les utilisateurs touchés rapportent des soucis de connexion plus ou moins importants en Wi-Fi comme en USB. Ces bugs toucheraient par ailleurs aussi bien les iPhone âgés que les modèles les plus récents.

Pour l’instant, la seule réponse d’Apple a été le déploiement ce 26 juillet d’iOS 14.7.1. Ce correctif est néanmoins destiné à corriger un autre bug implanté avec iOS 14.7 : il empêchait les Apple Watch d’être déverrouillées automatiquement avec un iPhone équipé de Touch ID. Apple ne fait toutefois pas mention d’un autre bug corrigé avec ce patch. Difficile donc de savoir s’il aura un effet bénéfique sur les bugs constatés avec Apple CarPlay.

Si vous vous sentez d’humeur aventureuse, vous pouvez essayer d’installer la bêta d’iOS 15 sur votre iPhone. Elle pourrait constituer une solution pour CarPlay, mais vous serez probablement confrontés à d’autres bugs ainsi qu’à des soucis de stabilité avec certaines applications.