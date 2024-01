Tout comprendre aux changements à venir sur iPhone en trois minutes

L'Union européenne a poussé Apple à apporter des changements à son écosystème iOS. Si vous vous demandez ce qui s'est passé, voici une explication claire et concise.

Vous avez un iPhone ? Alors, tenez-vous prêt, car l’Union européenne a décidé de bousculer les choses chez Apple. Nous explorons en profondeur ces changements dans cet article, mais certains concepts peuvent être complexes.

Alors, décryptons-les de manière simple.

Les magasins d’applications tiers font leur apparition

Désormais, avec la mise à jour iOS 17.4 qui arrive en mars 2024, vous pourrez installer des « stores » d’applications alternatifs. Fini le temps où l’App Store d’Apple était le seul endroit pour télécharger vos applications.

C’est un peu comme avoir plusieurs supermarchés au lieu d’un seul. Vous aurez juste à télécharger ces nouveaux stores depuis leur site web et, après avoir donné votre feu vert, vous pourrez y piocher les applications de votre choix. Epic Games, l’éditeur de Fortnite, a déjà annoncé son intention de lancer son app store maison sur iPhone, avec la possibilité de télécharger le jeu Fortnite.

Apple veut garder un œil sur tout ça, bien sûr. Toutes tous les stores alternatifs, et les applications aussi, doivent être approuvés par Apple. Et pour les développeurs, une petite règle : ils ne peuvent proposer qu’une seule version de leur app sur différents stores. Apple justifie ces règles par la sécurité sur iOS, et ils veulent contrôler ça. Comme on le verra plus, c’est aussi un moyen de sécuriser leurs revenus.

D’ailleurs, Apple tente de décourager les développeurs à se lancer dans l’aventure des stores alternatifs. En effet, Apple a mis en place une mesure nommée Core Technology Fee (CTF). Cette « taxe » s’applique aux développeurs dont les applications dépassent le million d’installations.

Si cette nouvelle mesure ne concerne pas les petites applications, elle se destine avant tout à celles qui seraient un suffisamment populaire pour s’offrir un financement plus avantageux en sortant de l’écosystème Apple. Cependant, ce Core Technology Fee concerne aussi les applications qui ne génèrent aucun revenu.

Les systèmes de paiement tiers sont possibles

Apple ne s’arrête pas là. Les développeurs pourront maintenant choisir entre utiliser le système de paiement d’Apple ou un autre, sans frais supplémentaires. Il n’y aura donc pas uniquement Apple Pay… et Apple Pay.

D’ailleurs, pour les achats avec votre smartphone, le paiement sans contact, Apple ouvre également la porte aux paiements NFC par des apps tierces. Votre banque pourrait donc proposer, si elle le souhaite, une autre technologie qu’Apple Pay pour payer sans contact. Encore une fois, c’est déjà le cas sur Android.

Les navigateurs web n’ont jamais été aussi libres

Et, pour les navigateurs web, vous n’êtes plus coincés avec Safari. Au premier démarrage de Safari sous iOS 17.4, vous pourrez choisir votre navigateur préféré, un peu comme choisir entre Chrome, Firefox, ou autre sur votre ordinateur. Et ces navigateurs tiers ne seront pas obligés d’utiliser le moteur de rendu d’Apple, ce qui va apporter de la diversité, de l’innovation et certainement de nouvelles fonctionnalités.

De même pour le client de messagerie Mail, vous pourrez opter pour un service différent de celui proposé par Apple, en sélectionnant parmi les applications les plus téléchargées, telles que Gmail (Google), Outlook (Microsoft) ou Proton Mail. Auparavant, pour effectuer ce changement, il était nécessaire de se rendre dans les paramètres.

Le cloud gaming autorisé sur l’App Store

Enfin… Vous aimez les jeux vidéo ? Bonne nouvelle, l’App Store va accueillir des services de cloud gaming (jeux en streaming) comme GeForce Now et Xbox Game Pass. Jusqu’à maintenant, ces applications ne pouvaient pas exister sur l’App Store.

Est-ce que ça change beaucoup de choses ?

On pourrait penser que c’est une véritable révolution, mais Apple contrôle beaucoup son écosystème, malgré tout. Les règles mises en place par Apple limitent vraiment la liberté des développeurs et des éditeurs qui ne peuvent pas faire n’importe quoi.

En gros, les développeurs en Europe ont deux choix : soit ils gardent l’ancien système avec une commission de 30 % (15 % pour les plus petits) sur l’App Store, soit ils adoptent les nouvelles règles de l’UE. Or, devant ces options limitées, la grogne monte chez les développeurs comme Spotify.

Avec ces nouvelles règles, les ventes sur l’App Store ont une taxe de 17 % (10 % pour les petits), et ailleurs, c’est 0 %. Mais, il y a un hic : Apple ajoute une taxe de 50 centimes par téléchargement au-delà d’un million d’installations, même pour les apps gratuites. Cette fameuse taxe supplémentaire peut vraiment coûter cher, surtout pour les apps gratuites.

De plus, les développeurs auront à créer deux versions différentes de leurs apps : une pour l’UE avec moins de limites, et une autre pour le reste du monde avec les anciennes règles.

D’ailleurs, pour lancer un nouveau magasin d’apps, il faut être approuvé par Apple, mais Apple demande aussi une garantie d’un million d’euros, ce qui n’est pas rien.

En résumé, malgré ces changements, il semble que peu de développeurs vont en profiter et beaucoup vont probablement rester avec l’ancien modèle. Apple a donc fait ce qu’il pouvait pour respecter les nouvelles règles de l’UE tout en protégeant ses revenus. Mais les législateurs ne sont pas encore prêts à lâcher du lest.