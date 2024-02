Comment Apple s’apprêterait à simplifier la vie sur iPhone et Mac

Apple finaliserait actuellement l'intégration d'une intelligence artificielle générative à au moins deux de ses services : Xcode et Spotlight. Le premier est un outil de programmation voué aux développeurs, tandis que le second sert à la recherche de fichiers sur Mac, iPhone et iPad.

Bien moins directe que celles de Microsoft ou de Google, l’approche d’Apple en matière d’IA génératives pourrait bientôt commencer à être plus apparente. On apprend en effet de Bloomberg, que la firme aurait étendu en interne les tests de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Xcode, son outil de programmation voué aux développeurs.

En parallèle, Apple travaillerait aussi activement à l’ajout de fonctions basées sur l’IA générative à certains de ses logiciels et outils voués cette fois au grand public. La firme plancherait ainsi, par exemple, sur un chatbot intégré à son utilitaire de recherche Spotlight, mais aussi sur un système de diaporamas automatiques dans Keynote (son application concurrente de PowerPoint), ou encore sur la génération automatique de playlists dans Apple Music.

On sait par ailleurs qu’iOS 18 sera lui aussi pourvu d’une bonne dose d’IA, ne serait-ce que pour rivaliser avec la plateforme Galaxy AI introduite par Samsung en janvier.

L’IA chez Apple ? N’ayez crainte, elle arrive…

Dans le cas de Spotlight, les utilisateurs d’iOS et macOS pourraient à l’avenir questionner l’outil de recherche, et ce au travers de requêtes en langage naturel, exactement comme ils le feraient avec ChatGPT. L’utilitaire d’Apple pourrait aussi gagner en souplesse dans ses réponses, proposer des résultats plus précis ou encore exploiter lui-même des fonctionnalités proposées dans certaines applications installées.

Comme le souligne The Verge, l’activité d’Apple ces derniers mois au sujet de l’IA a surtout été centrée sur le lancement de nouveaux outils destinés aux développeurs. On pense par exemple à MLX (un framework d’apprentissage machine accessible en open-source), mais aussi à MGIE (un modèle d’IA pour l’édition texte-image) ou encore à Keyframer (un animateur d’IA).

Pour Xcode, Apple travaillerait cette fois à l’intégration d’un vaste modèle de langage permettant de prédire et de compléter des chaînes de code, voire potentiellement d’écrire du code de manière autonome pour tester des applications, par exemple. L’outil prendrait alors une nouvelle envergure, et nous pourrions en entendre beaucoup parler lors de la prochaine WWDC.