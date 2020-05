La mise à jour iOS 13.5 spéciale Covid-19 pour les iPhone est déployée

iOS 13.5 est déployée, il s'agit d'une mise à jour qui introduit deux nouveautés importantes liées au Covid-19. Un changement de comportement de Face ID ainsi que les API Exposure Notification pour les apps de contact tracing.

La mise à jour iOS 13.5 vient d’être déployée sur tous les iPhone compatibles dans le monde entier, une mise à jour spéciale Covid-19. En effet, elle intègre les outils qui servent aux applications de contact tracing compatibles mais elle adapte aussi le fonctionnement du déverrouillage de l’iPhone avec un masque.

Le déverrouillage de l’iPhone facilité si vous portez un masque

Cette mise à jour pèse environ 400 Mo et elle nécessite au moins 50 % de batterie pour être appliquée. Le premier changement, que vous apercevrez si vous porter un masque, est le changement de comportement de Face ID. Le système arrive à détecter le fait que vous portez un masque et vous permettra d’accéder directement au système de déverrouillage via code.

Comme nous l’avons précisé dans cet article, elle intègre également les outils et API (API Exposure Notification) utilisés par les apps de contact tracing compatibles, ce qui n’est pas le cas de l’application StopCovid développée en France. La configuration des notifications d’exposition ne sont disponibles que si vous avez installé une application compatible.

iOS 13 apporte également son lot de correctifs divers et variés, dont l’ajout d’une fonction sur FaceTime : il est enfin possible de désactiver l’affichage dynamique des vignettes lors des conversations vidéo.