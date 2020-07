Dropbox revoit son application iOS pour devenir une meilleure alternative à iCloud

Après des mois de bêta, plusieurs nouveautés très intéressantes arrivent enfin sur la version iOS de l'application Dropbox. On y trouvera notamment un mode sombre et un gestionnaire de mots de passe, mais pas que...

La nouvelle version de l’application iOS de Dropbox prend un peu d’avance sur sa compère Android, avec un lot de nouvelles fonctionnalités dont certaines sont pour l’heure exclusives. C’est au travers d’une série de mises à jour que Dropbox commence à déployer sur son application iOS des nouveautés très attendues, comme l’apparition d’un mode sombre, mais aussi celle d’un gestionnaire de mots de passe (qui avait été présenté il y a quelques mois) et d’un scanner de documents. Ces nouveautés étaient pour certaines en bêta depuis longtemps, note pour sa part Android Police.

Pour aller plus loin

Sécurité : les meilleures applications gestionnaires de mots de passe

Dropbox pour iOS devient plus utile encore

La principale nouveauté est l’ajout d’un scanner de documents. Ici, Dropbox se contente d’intégrer à l’application iOS une fonctionnalité qu’il proposait déjà depuis quelque temps sous la forme d’une application dédiée. Le concept est simple : il suffit d’utiliser le capteur photo de l’iPhone ou de l’iPad pour photographier un document. La fonctionnalité scanner vous assistera pour que le cliché soit bien droit et convertira le résultat au format PDF.

Pour aller plus loin

Comment scanner des documents avec smartphone : les meilleures applications Android

Notons que l’ajout de ce scanner est pour l’instant une exclusivité iOS. On ignore quand l’application Dropbox pour Android pourra en profiter et quand cette fonctionnalité sera déclinée en d’autres langues que l’anglais.

Évoqué dès juin, le déploiement d’un mode sombre de Dropbox est enfin effectif, il devrait néanmoins s’étaler sur deux mois et concernera aussi l’application Android. L’apparition d’un gestionnaire de mot de passe devrait quant à elle intervenir dès le mois prochain, mais seulement pour les utilisateurs disposant d’un compte « Plus » ou « Professionnel ». Il sera accompagné, le mois prochain aussi, de la fonctionnalité « Vault » qui permet aux comptes « Plus » de sécuriser par mot de passe les fichiers placés sur le Cloud.

Plus tard cette année, Dropbox devrait enfin introduire son propre système de transfert de fichiers. Ce dernier permettra notamment aux utilisateurs de partager des fichiers sans être contraints de les stocker sur leur compte. La fonction sera limitée à 100 Mo maximum pour les utilisateurs gratuits, tandis que les abonnés pourront partager n’importe quels fichiers pour une capacité maximale de 100 Go.