Microsoft Edge Chromium : installation automatique sur Windows 10 en janvier par mise à jour

Microsoft a détaillé comment son nouveau navigateur Edge, basé sur Google Chromium, allait être déployé sur Windows 10. Préparez-vous à une installation automatique.

Microsoft prépare depuis plusieurs mois le lancement de son tout nouveau navigateur Microsoft Edge, basé sur Google Chromium et remplaçant l’ancien Microsoft Edge. Depuis la conférence Microsoft Ignite, on sait que la firme veut lancer officiellement ce nouveau navigateur le 15 janvier 2020. La firme a désormais précisé comment cette sortie allait se traduire pour les utilisateurs de Windows 10.

Dans sa documentation, Microsoft annonce que le déploiement du nouveau Microsoft Edge se fera par une mise à jour automatique sur « Windows 10 RS4 ou plus récent ». Ce nom de version correspond à la mise à jour d’avril 2018 pour Windows 10.

Autrement dit, les utilisatrices et utilisateurs n’auront pas totalement le contrôle sur l’installation du nouveau navigateur, et pourront voir un jour son nouveau logo apparaître sur leurs machines.

Curious about how Microsoft Edge will be updated to the new version when you install the final (Stable channel) release on/after January 15th? This article has the answer. Note: For the best experience, you'll need the latest updates for Windows. https://t.co/VQPUcNShKN

— William Devereux (@MasterDevwi) December 17, 2019