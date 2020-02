Windows 10 : Microsoft met à jour 55 icônes du système en Fluent Design

Après plusieurs mois de travail, Microsoft a publié une première version de Windows 10 avec les nouvelles icônes unifiées pour Fluent Design.

Au cours des derniers mois, Microsoft a mis en place une nouvelle équipe de design chargée d’unifier l’aspect visuel de ses services et applications. On en a déjà vu les effets avec les premières présentations de Windows 10X, ou plus récemment avec le lancement de la nouvelle application Office très ambitieuse sur Android et iOS.

Pendant cette phase de travail, l’équipe avait déjà publié un aperçu de nouvelles icônes pour Windows 10. Elles sont désormais disponibles dans le programme Windows Insider.

55 nouvelles icônes

De l’explorateur de fichier à Word en passant par Groove Music ou Paint, les équipes ont revu la plupart des icônes utilisées par Microsoft dans Windows 10.

Bien sûr on en connaissait déjà plusieurs comme Outlook, OneNote ou encore Microsoft Edge. C’est justement l’une des raisons données par Microsoft pour justifier cette refonte : les équipes étaient satisfaites du fameux « flat design », mais il avait été imaginé pour des icônes placées sur des tuiles dynamiques, pas pour des applications trouvables sur une grande variété d’OS et d’appareils, notamment Android et iOS.

Selon Microsoft, les anciennes icônes changeaient trop d’apparence selon leur emplacement : dans la barre des taches ou dans le menu démarrer par exemple, créant ainsi une charge cognitive inutile pour le cerveau. Les nouvelles icônes unifiées ont pour but de supprimer ce problème.

L’équipe en profite pour présenter l’évolution de certaines icônes bien particulières comme celle de l’application courrier. On peut voir à travers le passage des esthétiques des différentes versions de Windows à travers les années, avec l’icône de 2005 clairement conçus pour aller de pair avec Windows Vista et son environnement Windows Aero.

On peut également voir le passage à un design monochromatique pour aller avec les tuiles dynamiques colorées de Windows 8 puis Windows 10, avant le passage au nouveau design en 2020.

Microsoft montre également son processus itératif pour l’icône de la calculatrice, en partant à gauche de la version Windows 10 de 2015, jusqu’à la version définitive de la nouvelle icône pour 2020 à droite.

Le début d’un long travail

La nouvelle série d’icônes est donc disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Windows 10 dans le programme Insider avec la boucle rapide. Elle devrait être disponible pour toutes et tous dès le printemps 2020.

C’est un bon point de départ, mais on espère qu’il s’accompagnera d’une refonte plus profonde de l’interface de Windows 10, notamment sur des éléments et menus systèmes qui datent encore de Windows XP ou Windows Vista.

Cet effort d’unification louable doit se faire d’un bout à l’autre du système, et pas seulement en surface.