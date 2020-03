Windows 10 : Microsoft montre une toute nouvelle interface entièrement repensée

Dans une vidéo célébrant 1 milliard d'appareils tournant sous Windows 10, Microsoft dévoile sa nouvelle vision et une nouvelle interface pour le système d'exploitation.

Les choses changent du côté de Windows 10 chez Microsoft. Panos Panay, responsable des produits Surface, est désormais en charge du développement du système d’exploitation de Microsoft et il travaille avec ses équipes sur une nouvelle vision pour Windows 10.

Récemment, l’équipe de développement avait dévoilé un nouveau menu démarrer avec de nouvelles icônes, et a annoncé que Windows 10 était installé sur plus d’un milliard d’appareils actifs dans le monde.

C’est justement pour célébrer ce nouveau cap atteint que Panos Panay a partagé sur les réseaux sociaux une drôle de vidéo.

Une interface moderne pour Windows 10

Cette courte vidéo rappelle d’une part l’histoire de Windows, avec le tout premier logo de Microsoft, et d’autre part les éléments forts de la marque selon la firme de Redmond comme le caractère inclusif du système.

Le plus intéressant pour nous est à la fin de la vidéo où Panos Panay nous montre Windows 10 se transformer pour adopter une toute nouvelle interface. Malheureusement, Instagram oblige, la vidéo est extrêmement pauvre en définition.

On y découvre d’abord un nouveau menu démarrer dans lequel on peut repérer une tuile dynamique pour Outlook, une nouvelle version de l’application Météo ou encore les nouvelles icônes pour bloc-note et la suite Office.

Sans doute l’élément le plus intéressant et marquant de la vidéo. On peut voir pendant l’espace d’une seconde une toute nouvelle version de l’explorateur de fichier. L’interface a été totalement repensée et intègre des raccourcis rapides vers les espaces de stockage comme un disque dur externe, Google Drive ou OneDrive, mais aussi des dossiers en favoris.

L’interface n’a plus rien à voir avec le vieillissant explorateur de fichier de Windows 10, qui a été amélioré par itération, mais dont on pourrait faire remonter la base à Windows Vista, voir même avant.

On peut également voir un nouveau menu contextuel utilisant le Fluent Design de Microsoft. De nouvelles actions semblent être proposées comme « Activate », « Focus In » ou « Focus Out ».

Les autres applications du système comme le calendrier ou l’application photo ont également le droit à une nouvelle interface, mais les différences sont ici moins marquantes, car ces applications sont déjà modernes et ont été maintenues à jour par les équipes de Microsoft.

Attention aux rêves de designer

Il faut tout de même faire attention avec cette vidéo. Si elle illustre clairement une nouvelle vision de Microsoft pour Windows 10, il ne s’agit sans doute pas d’une bande-annonce pour une future version du système.

Ce que cela signifie, c’est que le passage vers cette vision se fera probablement au travers de plusieurs mises à jour de Windows 10, et qu’en passant au développement, Microsoft fera sans doute évoluer cette vision.

Si Microsoft change réellement l’explorateur de fichier de Windows 10, sa version définitive sera peut-être radicalement différente de ce que l’on a vu ici parce que les équipes se seront rendu compte que cette version n’était pas pratique à utiliser au quotidien, par exemple.

Il faudra attendre des annonces plus concrètes de la part de Microsoft qu’un teasing, tout officiel qu’il est, pour en apprendre plus sur ce changement en profondeur d’interface. Une chose est sûre, cette nouvelle vision nous met des paillettes dans les yeux.