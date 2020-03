Windows 10 tourne sur plus de 1 milliard d’appareils actifs dans le monde

Microsoft vient d'annoncer que Windows 10 était désormais installé et actif sur plus d'un milliard d'appareils dans le monde. Un cap très important que la firme voulait passer en 2018.

Le cap du milliard d’utilisateurs actifs est un cap important à franchir pour les firmes dans la tech. Cela permet de montrer l’importance de leurs technologies dans notre quotidien, et à quel point leurs services sont omniprésents.

Lors du lancement de Windows 10 en 2015, Microsoft avait fait la promesse d’atteindre 1 milliard d’appareils actifs en 3 ans, soit en 2018. Il aura finalement fallu attendre 2 ans de plus pour voir ce vœu être réalisé. Ça y est, Windows 10 est installé sur plus d’un milliard d’appareils.

Pas merci Windows Mobile

Pour espérer atteindre rapidement ce cap, dès 2018, Microsoft misait d’abord part sur une politique de migration gratuite depuis Windows 7 et Windows 8. La firme misait aussi surtout sur une progression de Windows 10 Mobile, qui n’aura jamais eu lieue, car on parle ici d’appareils sous Windows 10 au sens large, et non pas uniquement des ordinateurs.

D’ailleurs, dans ce milliard d’appareils, on compte également les quelque 50 millions de Xbox One vendus et mises à jour sous Windows 10. On compte aussi les casques Hololens, les écrans Surface Hub et plus généralement la gamme Surface de Microsoft.

Bien entendu, le gros des machines est surtout représenté par les autres fabricants de PC et de PC portable sous Windows 10. Microsoft a compté plus de 80 000 modèles différents vendus avec son système d’exploitation.

Un futur ambitieux

Si ce cap est donc un cap important pour Microsoft, la firme ne doit pas se reposer sur ses lauriers, et a justement un calendrier chargé.

On parle ici du lancement de Windows 10X toujours prévue en 2020 et accompagné des Surface Neo et Surface Duo, mais aussi de la Xbox Series X qui doit redorer le blason de Microsoft sur le marché des consoles de jeux.