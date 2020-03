Windows 10 : Microsoft montre un nouveau menu Démarrer et vous demande votre avis

Pour mieux accompagner ses nouveaux icônes, Microsoft souhaite repenser le menu Démarrer. Une tâche qui commence par repenser la présence des tuiles dynamiques.

Les tuiles dynamiques sont peut-être le dernier héritage de Windows 8 et avant lui, de Windows Phone. On les retrouve aujourd’hui dans le menu Démarrer de Windows 10, et elles permettent toujours d’être une solution hybride entre widget et icône, permettant de connaitre par exemple les dernières actualités, mais aussi d’accéder à l’application Microsoft News elle-même.

Depuis plusieurs mois, nous suspections Microsoft de travailler sur un nouveau menu Démarrer sans tuiles, que l’on a d’ailleurs entraperçu dans les premières démonstrations de Windows 10X.

Un fond unifié pour les tuiles

En attendant un éventuel changement aussi radical dans Windows 10, les équipes de développement de Microsoft promettent que la suppression des tuiles n’est pas à l’ordre de jour.

Pour aller plus loin

Comment téléchager et installer les mises à jour Windows Insider

Pour le moment elles sont donc toujours là, avec leur fond coloré particulièrement marqué. C’est justement à ce fond que l’équipe de développement de Windows 10 souhaite s’attaquer.

Dans une démonstration sur Mixer, l’équipe Windows Insider a dévoilé une nouvelle version du menu Démarrer avec un fond unifié pour les tuiles des applications. Cela permet notamment de mieux faire ressortir les nouvelles et récentes icônes.

Comme on peut le voir, ce fond unifié permet une meilleure cohérence visuelle, et surtout devrait être « moins chaotique en termes de couleurs ». Il met surtout moins d’emphase sur le caractère dynamique des tuiles, et semble les réduire à leurs rangs d’icônes.

Que ce soit le sort des tuiles dynamiques, ou l’apparence du menu Démarrer, Microsoft souhaite surtout recueillir des avis de la part des membres du programme Insider et avoir des retours pour savoir quelle direction prendre. Microsoft attend aussi les premiers retours sur Windows 10X, et l’absence de tuiles dans cette version du système.

La nouvelle itération du menu Démarrer montrée ici devrait être bientôt disponible dans un build de Windows 10 du programme Insider.