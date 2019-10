Microsoft a comme prévu dévoilé une toute nouvelle version de son système d’exploitation fétiche, nommé Windows 10X. La firme a donné des détails sur son nouvel OS.

Microsoft a présenté Windows 10X, une nouvelle version de Windows 10 spécialement optimisée pour les appareils à deux écrans, ou avec un écran pliable. Sur son site officiel, la marque donne plusieurs détails.

Asus, Dell, HP et Lenovo de la partie

C’est l’information la plus importante, passé forcément inaperçu dans une soirée consacrée aux produits Surface directement développé par Microsoft : Windows 10X est une nouvelle fois un système qui s’adresse aussi aux fabricants.

La firme annonce que Asus, Dell, HP et Lenovo sont déjà en train de développer des appareils qui seront bientôt dévoilés. Du côté d’Asus, on se souvient que le fabricant avait déjà dévoilé son projet Precog en 2018 idéal pour Windows 10X. Du côté de Lenovo on pense évidemment au Yoga Book.

Un système basé sur Windows 10

Comme son nom l’indique, Windows 10X est basé sur Windows 10. Microsoft le dit clairement : ce nouveau système n’a pas été démarré de zéro. La firme voulait un système que les utilisateurs de Windows 10 pouvaient facilement utiliser, mais aussi un système compatible avec les périphériques et appareils que les utilisateurs attendent.

Point important, Windows 10X est conçu pour les processeurs x86 Intel. Il ne s’agit pas d’un Windows compatible ARM.

Windows 10X a été développé à partir de « One Core », un nom qui avait déjà circulé au cours des années et qui représente un pack de technologies (comme le noyau, mais également d’autres éléments) commun aux différentes versions de Windows 10 : celle qui anime la Xbox, Hololens ou les ordinateurs.

Les applications win32 sont de la partie

Pour les utilisateurs, c’est la compatibilité des applications historiques de Windows qui est importante. Sera-t-il possible d’installer Steam ou Chrome sur Windows 10X ? Ou serons-nous limités au Microsoft Store ? La firme explique que les applications win32 pourront se lancer grâce à une technologie de conteneurs, à la façon de Docker sous GNU/Linux.

Cela permettra à Microsoft d’assurer une compatibilité avec win32, tout en gardant un contrôle sur le comportement de ces applications, et notamment leur consommation en batterie.

Fini les tuiles dynamiques

L’interface de Windows 10X évolue pour s’adapter aux nouveaux appareils à deux écrans. On peut remarquer la présence d’un nouveau menu Démarrer qui n’intègre plus aucune tuile dynamique.

Les applications étendues sur les deux écrans peuvent présenter deux boutons de réduction en haut à droite de la fenêtre. Ils permettent de réduire la taille de fenêtre, indépendamment sur chaque écran.

Sortie fin 2020

Comme le Surface Neo, Windows 10X est annoncé pour une sortie à l’automne 2020. Microsoft réitère que dès cette date on retrouvera son propre appareil dans le commerce, mais aussi ceux des fabricants partenaires comme Dell ou HP.