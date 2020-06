Windows 10 se dote d’un outil de récupération des fichiers supprimés, perdus ou corrompus

Microsoft a discrètement lancé un nouveau logiciel pour Windows 10 : Windows File Recovery. Cet utilitaire permet de récupérer certains fichiers perdus ou supprimés involontairement.

Sur Windows, la sauvegarde des fichiers est un sujet complexe. Microsoft a changé plusieurs fois de solutions au cours des années, et propose aujourd’hui dans Windows 10 une fonction de sauvegarde avec historiques des modifications grâce à un espace de stockage externe (disque dur, NAS, etc.). Bien sûr, la firme recommande aussi sa solution de sauvegarde de documents en ligne avec OneDrive. Ces fonctions sont bien pratiques, mais ne peuvent pas totalement éviter le cas d’un fichier supprimé par mégarde sur un espace non configuré pour être sauvegardé.

C’est là qu’intervient Windows File Recovery, un nouvel outil discrètement publié par Microsoft pour Windows 10.

Un outil en ligne de commande pour le moment

L’application Windows File Recovery est disponible sur le Microsoft Store de Windows 10 et demande la build 19041 du système d’exploitation pour fonctionner, autrement dit la mise à jour de mai pour Windows 10. Bien que ce soit une application, il faut savoir qu’il s’agit en réalité d’un utilitaire en ligne de commandes. Aucune interface graphique ici, il faudra se référer à la documentation mise en ligne par Microsoft pour utiliser l’outil.

La documentation explique comment récupérer des fichiers ou tout un dossier en quelques lignes de commande. Pour fonctionner, Microsoft recommande d’utiliser le système de fichier NTFS propre à Windows, mais l’utilitaire est également compatible avec FAT, exFAT et ReFS. L’utilitaire propose aussi plusieurs modes de récupération pour le NTFS, selon votre situation : pour un fichier supprimé récemment, pour un fichier supprimé il y a longtemps, pour un stockage formaté ou encore pour un disque corrompu. Dans le cas des autres systèmes de fichiers, il faudra se contenter d’une récupération de quelques types de fichiers : PDF, ZIP, JPEG, PNG, PDF, MP3 ou MPEG et ASF (MWV, WMA). Microsoft indique notamment pouvoir récupérer les photos et vidéos perdues venant de la carte SD d’un appareil photo.

La promesse de ce nouvel outil est grande sur le papier, et on espère que Microsoft proposera à terme une interface graphique pour cet utilitaire qui pourrait devenir très pratique.