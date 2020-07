Windows 10 Insider Dev : changement d’interface pour la recherche et options sonores

Microsoft a publié une nouvelle build pour Windows 10 dans le canal Dev du programme Insider. Elle apporte une nouvelle fois quelques changements d'interfaces.

Microsoft a repris du poil de la bête depuis la refonte du programme Insider, et propose désormais des nouveautés intéressantes à tester dans le canal Dev, le plus susceptible de montrer des instabilités. L’éditeur a publié la build 20170 pour les membres du programme inscrits dans ce canal, et introduit quelques changements pour la recherche et les paramètres.

Des changements pour les paramètres

Depuis plusieurs années, Microsoft travaille à intégrer tous les paramètres de Windows 10 à la nouvelle application dédiée, en lieu et place du panneau de configuration, mais aussi de plusieurs fenêtres de réglages diverses et variées. Avec cette build, les développeurs annoncent s’être concentrés sur les paramètres sonores. Il est notamment désormais possible de choisir un périphérique par défaut directement depuis les paramètres, plutôt qu’en passant par le panneau de configuration.

Le mélangeur de volume a également été légèrement revu avec un nouveau lien pour renvoyer vers menu permettant de régler le volume de chaque application par périphérique. Cela permet par exemple d’envoyer le son d’un jeu dans votre casque, et une vidéo sur un haut-parleur. Microsoft en profite pour changer l’icône des paramètres qui utilise désormais le Fluent Design. Pour l’anecdote, cette icône avait déjà été aperçue lors des démonstrations de Windows 10X. Microsoft promet que d’autres nouveautés sont en chemin du côté des paramètres.

Changement d’interface pour le moteur de recherche

Le moteur de recherche de Windows 10 a aussi le droit à une petite refonte. Son interface a déjà évolué au cours des derniers mois pour intégrer de plus en plus de raccourcis rapides vers des documents ou des applications, avant même que l’utilisateur déclenche une recherche.

Dans plusieurs régions du monde, dont la France, Microsoft propose désormais une nouvelle colonne dans ce moteur, qui permet d’accéder directement à certaines recherches très courantes comme la Météo, les actualités ou une liste des meilleurs films du moment. Évidemment, et malheureusement, tout cela passe toujours par Bing qui n’est pas le moteur le plus pertinent en France encore aujourd’hui. Ce changement d’interface se fait par une mise à jour du côté des serveurs de Microsoft, ce qui signifie qu’elle sera aussi visible par les utilisateurs de la version stable de Windows 10.

Pas de version visée par ces nouveautés

Les nouveautés propres à cette nouvelle build de Windows 10 ne sont pas liées à une future mise à jour du système. En effet, Microsoft a annoncé que les nouveautés distribuées et testées dans le canal Dev du programme Insider de Windows pouvaient concerner n’importe quelle future version du système, par exemple n’être disponibles que dans deux ans, ou même ne jamais sortir.