La grève des comédiens de doublage serait sur le point de se terminer

Après une grève initiée il y a un an pour protéger les métiers du doublage de l’intelligence artificielle, la Sag-Aftra à l’initiative du mouvement, aurait trouvé un accord.

Steelrising pour illustration // Source : Nacon

En juillet 2024, la SAG-AFTRA, le syndicat américain qui défend les acteurs du monde de la télévision et de la radio, annonçait se remettre en grève pour protéger les comédiens évoluant dans le secteur du jeu vidéo de l’intelligence artificielle.

Après un mouvement social de 11 mois, le syndicat semble avoir obtenu des garanties nécessaires pour protéger les comédiens et indique dans un communiqué relayé par Aftermath avoir trouvé un accord de principe pour mettre fin à la grève. En attendant sa signature, la grève est suspendue à compter du 11 juin 2025.

Un accord de principe

« La patience et la persévérance ont permis de parvenir à un accord qui met en place les garde-fous nécessaires à la protection des moyens de subsistance des artistes à l’ère de l’IA, ainsi que d’autres gains importants » a déclaré Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national et négociateur en chef de la SAG-AFTRA. Le syndicat en profite également pour saluer les efforts qu’ont dû faire les comédiens du milieu « face aux plus grands employeurs de l’un des secteurs les plus lucratifs au monde », a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA, dans le communiqué de presse.

Dans le cadre d’une session extraordinaire, l’accord de principe sera examiné le 12 juin 2025 et si celui-ci est approuvé, ce sera au tour des membres du syndicat de le signer. On en obtiendra alors les détails, précise la SAG-AFTRA, dans un nouveau communiqué. Du côté des industriels, on retrouve entre autre dans les signataires de cet accord Activision, Disney, Epic Games ou encore Warner Bros Games.

