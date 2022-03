NordPass : ce gestionnaire de mots de passe vous fera perdre vos mauvaises habitudes

Combien d'heures avez-vous perdu devant une page de login à la recherche du bon mot de passe ? Pour vous faire gagner du temps, mais aussi renforcer la sécurité de vos comptes, la société NordSecurity (aussi derrière NordVPN) a développé NordPass. Un gestionnaire de mots de passe vraiment simple d'utilisation qui est actuellement en promotion à près de -70 %.

Utiliser le même mot de passe sur différents sites est la pratique la plus dangereuse pour votre sécurité sur le web. Il ne suffit que d’une seule fuite de données pour qu’une personne malintentionnée trouve l’accès à tous vos comptes. C’est pour cette raison qu’il est important d’utiliser des mots de passe forts et uniques, qu’il ne faut toutefois pas oublier. Pour vous aider dans cette tâche, rien de mieux qu’un gestionnaire de mots de passe. Celui de NordPass figure parmi les plus réussis du secteur.

Si le nom de NordPass vous dit quelque chose, c’est normal. NordPass appartient au même groupe que NordVPN, l’un des VPN les plus populaires du marché. Un gage de qualité et de sérieux quant à ce gestionnaire de mots de passe. D’autant que l’abonnement à NordPass Premium est actuellement en promotion à près de -70 % actuellement. Il ne vous en coûtera que 1,39 euro par mois pendant 2 ans pour ne plus jamais avoir à chercher vos mots de passe.

Ne vous embêtez plus avec vos mots de passe

Le fonctionnement de NordPass est d’une simplicité enfantine. L’application — disponible aussi bien sur ordinateur, smartphone que sur navigateur web — fonctionne comme un répertoire sécurisé, qui recueille automatiquement les identifiants et les mots de passe de tous les sites que vous fréquentez. L’avantage, c’est qu’en utilisant un gestionnaire de mots de passe comme NordPass, vous n’aurez plus jamais à utiliser la fonction « mot de passe oublié » des pages web d’identification. Tout est stocké dans le cloud sécurisé de NordPass. Des informations qui sont ensuite accessibles depuis une application ou une extension de navigateur et qui sont automatiquement synchronisées sur tous les appareils.

Surtout, NordPass est un gestionnaire de mots de passe très facile à utiliser. Une fois installé sur votre ordinateur ou votre smartphone, il agit de la façon la plus transparente possible. L’application est capable de repérer et de remplir automatiquement les champs nécessaires pour vous identifier à des sites. Ce qui fait gagner un temps précieux. Et lorsque vous vous créez un nouveau compte, NordPass vous propose d’enregistrer automatiquement les identifiants pour vous.

Améliorer la sécurité de tous ses comptes en ligne

Au-delà de simplifier la vie, un gestionnaire de mots de passe améliore significativement la sécurité de ses comptes. Plutôt que d’utiliser un seul et même mot de passe-partout, NordPass est capable de les générer aléatoirement. Ces mots de passe générés peuvent être plus ou moins forts : longueur, caractères spéciaux, lettres capitales… Vous décidez de ce qu’ils contiennent. Ils sont alors très difficiles à compromettre, mais surtout impossibles à retenir. Heureusement, NordPass les mémorise à votre place.

Au final, l’unique de mot de passe dont vous avez besoin, c’est le mot de passe maître, celui qui permet de déverrouiller NordPass. Il est essentiel de veiller à ce que celui-ci soit fort et extrêmement sécurisé. Toutefois, une fois le mot de passe maître entré, NordPass peut aussi vous identifier grâce à la reconnaissance faciale ou vos empreintes digitales. Une méthode sécurisée qui fait aussi de gagner du temps.

Une application pratique et disponible partout

Disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et les navigateurs les plus populaires, l’application NordPass offre une synchronisation entre tous vos appareils. Les identifiants rentrés sur votre smartphone sont disponibles immédiatement sur votre ordinateur. C’est parce que NordPass héberge vos données dans un cloud sécurisé. Si vous perdez l’un de vos appareils, vos mots de passe seront au moins sauvés.

Vous êtes intéressés par un gestionnaire de mots de passe, mais vous ne souhaitez pas rentrer un à un ceux que vous utilisez déjà ? Sachez que NordPass peut importer très facilement les mots de passe enregistrés sur votre navigateur. De quoi démarrer avec une bonne base de données.

NordPass : un abonnement premium à près de -70 %

L’abonnement NordPass premium est actuellement à près de -70 %, soit 1,39 euro par mois pendant deux ans. Le prix d’un café par mois contre un gain de temps et de sécurité important. La version Premium du gestionnaire de mots de passe offre de nombreux avantages :