Plus de 5 millions de comptes touchés : Twitter confirme une importante faille informatique

Des pirates informatiques ont exploité une faille zéro-day Twitter, qui a depuis été corrigée. Le réseau social a officiellement reconnu l’attaque, qui a touché plus de 5,4 millions de comptes. Aucun mot de passe n’aurait été exposé.

Twitter a officiellement confirmé par le biais d’un communiqué de presse qu’une faille informatique inhérente à sa plateforme avait été exploitée par des personnes malveillantes. Il s’agit d’ici un exploit zero-day, soit une vulnérabilité méconnue ou non corrigée par l’éditeur, mais utilisée par des cybercriminels.

Ladite faille a été provoquée par une mise à jour de juin 2021 liée au code Twitter. Le ou les hackers ont ensuite pris connaissance de cette faiblesse en décembre, mois durant lequel ils ont pu récolter des informations clés appartenant à 5 485 636 comptes. Ont été recueillies la localisation, l’URL ou encore la photo de chaque profil.

Une faille depuis corrigée

Twitter assure qu’aucun mot de passe n’a été dérobé, mais conseille tout de même aux personnes touchées – qui vont être contactées – et de manière plus générale d’activer l’authentification à double facteur. Le groupe préconise également de ne pas relier publiquement votre numéro de téléphone ou adresse email à votre compte.

La plateforme à l’oiseau bleu a pris connaissance de cette vulnérabilité en janvier 2022, après avoir reçu un rapport via son programme de bug bounty (prime aux bogues) HackerOne. Aujourd’hui, Twitter confirme officiellement que la faille a été corrigée. Plus aucune violation des données liée à cette brèche n’est donc possible.

30 000 dollars

Il n’empêche, le mal semble déjà être fait. En juillet, le pirate derrière tout ça avait déclaré à BleepingComputer que des potentiels acheteurs s’étaient montrés intéressés pour racheter le pack de données au prix de 30 000 dollars. Après examen d’un échantillon de données, Twitter a pu attester de leur authenticité.

Toujours selon BleepingComputer, les données ont ensuite bel et bien été revendues à un tarif inférieur auprès de deux personnes, qui seraient alors prêtes à les publier gratuitement à l’avenir.

Pour adopter les meilleurs réflexes, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié à la sécurisation de nos smartphones, PC et tablettes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.