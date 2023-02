Comment protéger au mieux un enfant sur iPad ou iPhone ? Apple donne le mode d’emploi

Comment protéger ses chérubins lorsqu'ils utilisent un iPhone ou un iPad ? C'est la question à laquelle Apple a voulu répondre en montrant les différents rouages de son mode famille.

À l’occasion du « Safer Internet Day » (Internet Sans Crainte en France), qui se tiendra ce mardi 7 février, Apple tient à rappeler le fonctionnement de ses outils dédiés à la sécurité des enfants utilisant un iPhone, un iPad ou un Mac. De quoi mettre en avant une volée de fonctionnalités excessivement convaincantes pour les parents inquiets.

Le principe est simple, lorsque vous configurez un de ces appareils qui sera utilisé par un enfant, vous avez la possibilité de le lier à votre compte Apple via le dispositif Famille. Sur son iPhone, le parent peut avoir accès à divers réglages et suggestions de restrictions adaptées à l’âge de l’enfant.

Partage familial et temps d’écran

Depuis iOS 16, la fonction de partage familial, qui permet de profiter en famille des services Apple (iCloud+, Apple Music, Apple TV+, etc.) a été modernisée. Les parents peuvent y approuver ou non l’achat et le téléchargement d’apps, contrôler le temps passé sur l’appareil, y compris en fonction des catégories d’applications. Il est par exemple possible de dire quel les jeux doivent être limités à 45 minutes, mais que les applications éducatives peuvent être utilisées sans restriction. L’avantage de cette catégorisation est que si l’enfant télécharge un nouveau jeu par exemple, celui-ci sera englobé par la catégorie et se verra appliquer le filtre automatiquement.

La firme ce Cupertino insiste sur un autre atout : la possibilité d’accéder au temps d’écran des enfants, avec les mêmes rapports hebdomadaires que pour chaque utilisateur. On peut donc y voir le temps passé sur chaque app, mais aussi le nombre de notifications. Il est possible de modifier certains réglages à la volée.

Téléchargement et notifications

Le téléchargement d’app peut lui aussi être soumis à des réglages de sécurité. Les parents peuvent sélectionner une tranche d’âge, ce qui fait que l’enfant ne pourra télécharger des apps au-delà de l’âge choisi. Si l’enfant veut télécharger une app de son âge, il est aussi possible qu’il doive demander l’autorisation aux parents. Alors, ces derniers recevront une notification avec un lien vers la fiche App Store pour prendre leur décision.

La philosophie du dispositif veut qu’à chaque fois qu’un réglage est modifié par un parent, qu’il s’agisse de fermer l’accès à un jeu ou encore de réduire les notifications d’une app, l’enfant est notifié en bonne et due forme. Une fois une application rendue inaccessible, l’enfant a tout de même la possibilité d’y revenir une minute pour « terminer ce qu’il avait commencé » sans demander l’autorisation. S’il souhaite plus de temps, il peut en faire la demande à ses parents.

Protection contre la nudité

Dernière couche de sécurité mise en avant par Apple pour les enfants, et l’on touche là à un sujet excessivement sensible, la fonctionnalité « Sécurité des communications ». En clair, il s’agit d’une fonction désactivée par défaut, mais disponible sur les comptes d’enfants faisant partie d’un groupe de partage familial. Cette fonctionnalité permet à l’application Messages d’analyser, sur l’appareil, si l’enfant « reçoit ou tente d’envoyer des photos susceptibles de contenir de la nudité ». Les membres d’Apple qui nous ont présenté le dispositif ont lourdement insisté sur le fait qu’Apple n’avait pas accès aux données et qu’il s’agissait d’une analyse effectuée à même l’appareil.

En cas de contenu suspecté de contenir de la nudité, l’image sera évidemment grisée et si l’enfant tente d’y accéder, des choix lui sont proposés parmi lesquels la possibilité de prévenir un adulte.

Pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces réglages dédiés aux familles, Apple organise des séances de formation dans les Apple stores intitulées « Vos enfants et leurs appareils ». D’une durée de 60 minutes, elles permettent d’apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités précitées. Pour s’y inscrire, il faut se rendre sur la page https://apple.co/safer-internet-fr.

