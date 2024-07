Un piratage met en péril la double authentification de cette application très populaire d’authentification multi-facteurs

À chaque semaine sa nouvelle fuite de données. Ce coup-ci c’est l’application Authy qui a été visée et les conséquences pourraient être très gênantes.

Si vous vous préoccupez de votre sécurité en ligne, il y a de fortes chances que vous utilisiez un système de double authentification sur vos sites les plus sensibles. Censée verrouiller l’accès à votre compte derrière un code distinct de votre mot de passe, cette couche de sécurité supplémentaire intéresse de plus en plus les pirates mal intentionnées qui font tout pour essayer de la contourner. La preuve avec la dernière affaire en date qui concerne la populaire application Authy.

Comme l’explique le site Bleeping Computer, un hacker est parvenu à vérifier la légitimité de millions de numéros de téléphone en les comparant à ceux enregistrés dans la base de données de Authy. Résultat, ces lignes pourraient être utilisées pour des hameçonnages via SMS ou carrément des attaques via SIM swapping.

33 millions de numéros concernés

Pour être clairs, les 33 et quelques millions de numéros de téléphone n’ont pas été obtenus en pillant les bases de données de Authy, ces derniers viennent très probablement d’une autre fuite de données. ShinyHunters, le pirate qui a mis ces données à disposition sur le marché noir, n’a fait qu’utiliser les systèmes de Authy pour voir si, par hasard, ces numéros étaient aussi enregistrés sur Authy. La manipulation a pu avoir lieu à cause d’une faille dans l’interface de programmation de l’application.

Comparer les deux bases de données permet donc de savoir quels numéros utilisent l’application de double authentification et sont donc les plus susceptibles de se faire avoir par un SMS malicieux bien pensé. Plus grave encore, cloner la carte SIM d’un utilisateur ou d’une utilisatrice permettrait potentiellement de contourner certains mécanismes de double authentification en réclamant un code d’accès par SMS ou en transférant carrément les code d’accès d’une carte vers l’autre.

Attention aux SMS louches

« Twilio a détecté que des acteurs malveillants ont pu utiliser des données associées à des comptes Authy, y compris des numéros de téléphone […] Nous avons pris les mesures pour sécuriser nos systèmes » a déclaré l’entreprise. Bien que le mal soit fait, Twilio conseille tout de même à ses utilisateurs et utilisatrices de mettre à jour leurs applications vers la dernière version disponible.

Ce n’est pas la première fois que Authy est victime d’une intrusion dans ses systèmes. En 2022, des données personnelles ont été dérobées à deux occasions. Couplée à la masse de numéros de téléphone désormais authentifiés comme utilisant l’application, cette masse d’informations privées peut être un vrai trésor pour des campagnes d’hameçonnage. Faites donc bien attention au message que vous recevrez dans les prochaines semaines.