Les VPN sont d'excellents outils pour protéger sa vie privée. Mais ils ne permettent pas de disparaître d'Internet d'un simple clic. C'est la différence entre confidentialité et anonymat.

Alors que les grandes entreprises du web sont de plus en plus gourmandes des données utilisateurs, il est tentant de se dire qu’un VPN permettrait de devenir totalement anonyme sur le Net. Ce n’est pas vraiment le cas. D’ailleurs, devenir invisible sur Internet en 2019, est-ce encore possible ? Et est-ce qu’un VPN peut vraiment le permettre ?

Invisible, peut-être, mais pas intouchable

La réponse n’est pas évidente. D’abord, rappelons ce qu’est un VPN. Il s’agit d’un logiciel ou d’une application qui fait passer votre connexion Internet par des serveurs qui appartiennent à des fournisseurs de VPN. Le service a un double avantage : non seulement il permet de masquer sa position géographique (on est connecté à un serveur situé à l’étranger), mais en plus la connexion entre son ordinateur ou smartphone et le serveur distant est chiffrée. Sur le papier, aucun pirate ne peut espionner votre activité. À moins, justement, d’accéder frauduleusement au serveur du fournisseur de VPN.

Il y a une nuance de taille à apporter tout de suite à l’utilisation d’un VPN : le chiffrement de la connexion ne signifie pas que l’utilisateur devient totalement anonyme sur Internet. Vous n’êtes (probablement) pas Edward Snowden : vous utilisez un navigateur qui enregistre vos données (via les cookies), vous êtes connectés à une multitude de services (Google, Facebook) ou de réseaux sociaux. Quand bien même on ne sait pas exactement d’où vous êtes connecté et ce que vous faites, profiter des différents services offerts par les sites web laisse des traces de votre passage.

La nuance de taille est la suivante : un VPN vous aide à protéger la confidentialité de vos activités, mais ne vous rend pas anonyme. C’est un outil qui permet de contourner les restrictions posées par certaines entreprises (pensez au géoblocage du catalogue américain de Netflix quand on est en France par exemple) ou à la surveillance de votre activité sur Internet imposé par l’État (vous ne pouvez pas télécharger n’importe quoi). En d’autres termes, un VPN peut vous rendre invisible, mais pas intouchable.

Des fournisseurs de VPN qui s’engagent à ne pas surveiller leurs utilisateurs

Reste enfin le délicat problème des serveurs utilisés par les fournisseurs de VPN. Concrètement, si vous vous tournez vers un fournisseur de VPN pour vous connecter à Internet en utilisant ses serveurs, c’est lui qui saura potentiellement tout ce que vous faites en ligne. C’est ici que le choix d’un fournisseur de VPN fiable importe vraiment. Celui-ci doit parvenir à prouver non seulement que ses serveurs sont fiables et sécurisés, mais aussi qu’il ne regarde pas (ni ne conserve) l’activité de ses utilisateurs.

Pour s’assurer que ces deux points sont parfaitement respectés, il est nécessaire de se tourner vers un fournisseur de VPN premium. C’est le cas de PureVPN, qui affiche une politique de confidentialité très claire. Sa politique de confidentialité est sans ambiguïté : « Nous ne conservons aucun enregistrement de vos activités de navigation, logs de connexion, enregistrements des adresses IP VPN qui vous sont attribués, vos adresses IP d’origine, votre heure de connexion, l’historique de votre navigation, les sites visités, le trafic sortant, le contenu ou les données auxquelles vous avez eu accès, ou les requêtes DNS générées par vous. » L’entreprise a par ailleurs fait effectuer récemment un audit de sécurité indépendant pour garantir ses dires.

PureVPN est une société hongkongaise qui existe depuis 2006. Avec plus de 13 années dans le domaine des serveurs VPN, c’est l’un des acteurs les plus expérimentés du secteur. PureVPN, ce n’est pas seulement la garantie de ne pas surveiller ses utilisateurs, c’est aussi un véritable fournisseur de VPN premium. Il bénéficie d’une application pour tous les appareils du moment (PC, Mac, Linux, Android, iOS et même quelques routeurs). Une application qui permet de se connecter à des serveurs spécialisés, dans le streaming ou dans le téléchargement de fichiers par exemple. Avec plus de 2000 serveurs situés dans 140 pays, c’est l’une des offres les plus complètes du moment.

