Avec cette promotion, l’un des VPN les plus rapides est aussi l’un des moins chers

Acteur relativement nouveau des VPN, Surfshark s'est vite imposé comme une référence grâce à son excellent rapport qualité-prix. L'abonnement de deux ans est actuellement en promotion à un prix qui dépasse à peine les 2 euros par mois.

Cela peut paraître étonnant, mais souscrire à un VPN juste avant l’été a beaucoup de sens. Si vous avez prévu de voyager à l’étranger, de réserver des vols ou encore de buller devant Netflix, un VPN comme Surfshark est capable d’améliorer significativement votre séjour. En effet, délocaliser sa connexion à internet permet d’accéder à plus de contenus vidéoludiques, mais aussi de faire des économies.

En parlant d’économies, le VPN Surfshark propose justement une importante remise sur son abonnement de deux ans. Celui-ci passe au prix de 2,09 euros par mois seulement, soit 50,23 euros pendant toute la période de l’engagement. Une offre particulièrement intéressante, pour l’un des VPN les plus recommandables du marché.

Surfshark : l’un des VPN les plus rapides

Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, Surfshark figure parmi les VPN proposant l’un des meilleurs rapports qualité-prix, si ce n’est le meilleur du secteur des VPN. Malgré un positionnement tarifaire agressif, Surfshark propose en effet un excellent débit de téléchargement. Avec une connexion fibre de presque 1 Gb/s, nous sommes parvenus à obtenir des débits de téléchargement de 775 Mb/s depuis un serveur français de Surfshark. Concrètement, vous n’allez même pas vous rendre compte que votre VPN est activé lorsque vous l’utiliserez.

Ce n’est pas le seul avantage de Surfshark, qui propose également plusieurs applications complètes, disponibles sur à peu près toutes les plateformes imaginables : PC Mac ou Windows, smartphones Android et iOS, téléviseurs sous Android TV ou encore Fire Stick d’Amazon. Selon les plateformes, ces applications proposent de bloquer les publicités, d’autoriser certaines applications de contourner le VPN ou encore de couper la connexion à internet lorsque l’accès au VPN est perdu. Enfin, chose rare, Surfshark n’impose pas de limite d’utilisateurs pour son service. Ce qui veut dire que vous pouvez partager votre abonnement avec d’autres personnes de votre entourage, sans surcoût.

Surfshark : le VPN à tout faire

Parce qu’il sécurise et délocalise la connexion à internet, un VPN offre de nombreuses possibilités. La principale est bien entendu le chiffrement de sa connexion à internet. En effet, en faisant passer votre connexion par des serveurs distants et chiffrés, un VPN comme Surfshark empêche toute personne extérieure de connaître votre activité sur le web. C’est très pratique si vous êtes un agent secret, mais surtout lorsque vous vous connectez à des réseaux WiFi que vous ne connaissez pas et qui peuvent être corrompus.

Surfshark dispose également de 3200 serveurs, répartis dans 65 pays, soit autant de destinations depuis lesquelles vous pouvez virtuellement vous connecter à internet. Une caractéristique qui permet, entre autres, de consulter le catalogue américain de Netflix, mais vous connaissez déjà la chanson. Un VPN est aussi pratique si vous désirez regarder des matchs de l’Euro 2020 qui sont diffusés en clair dans d’autres pays européens.

Délocaliser sa connexion comporte aussi d’autres avantages qui sont parfois méconnus. Par exemple, se connecter à internet depuis un autre pays peut vous permettre de faire des économies lorsque vous souhaitez réserver des billets d’avion, louer une voiture ou encore réserver un hôtel. En effet, certains sites ne pratiquent pas les mêmes tarifs dans tous les pays.

Le VPN Surfshark en promotion à 2,09 €/mois seulement

De par ses fonctionnalités, la rapidité des vitesses de téléchargement ou encore son absence de restrictions en matière de partage de compte, Surfshark est sans nul doute l’un des meilleurs VPN du moment. D’autant qu’il s’agit aussi d’un VPN très abordable, surtout lorsqu’il est en promotion comme actuellement. En effet, Surfshark est actuellement proposé à 2,09 euros par mois pendant deux ans, soit un total cumulé de 50,26 euros. Cela représente une belle économie de 81 % sur le prix pratiqué habituellement au mois. Surfshark propose également une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, vous permettant d’essayer le service pendant quelques semaines avant de demander un éventuel remboursement.