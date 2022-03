Discord, Spotify en panne… les deux services rencontrent des difficultés

Une panne majeure frappe en ce moment même Spotify et Discord.

Discord et Spotify rencontrent ce 8 mars 2022 de sérieux soucis de connexion. Les premiers signes de panne datent de 19 heures environ. Nous ne savons pas encore si les deux pannes sont liées ou s’il s’agit d’une simple coïncidence.

Discord a communiqué à 19h25 sur son compte Twitter à propos de la panne. Ils ont écrit : « Nous sommes conscients d’un problème causant des échecs de messages et nous travaillons sur une solution. Nous nous excusons pour la perturbation et vous remercions de votre patience ! »

Toujours selon Discord, la cause de la panne est encore inconnue et ses équipes sont en train de travailler pour la résoudre.

Il semblerait qu’au départ, Discord ait tenté de régler un premier souci qui causait des erreurs API et des erreurs de notification. Dans le cadre de la résolution de cette première panne, un « démarrage contrôlé » d’un service a été effectué, « ce qui aurait provoqué une interruption temporaire de la diffusion en continu » ainsi qu’une « une interruption majeure de l’API ».

Du côté de Spotify en revanche, on ne sait pas encore ce qui s’est passé. Un tweet du compte Spotify Status nous confirme simplement que l’entreprise est en train d’investiguer pour trouver les causes de la panne.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022