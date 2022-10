Twitter : après le rachat d’Elon Musk, qu’allez-vous faire de votre compte ?

Elon Musk a finalement finalisé le rachat de Twitter. Quelle est votre position sur le réseau social après ce changement de direction ?

« L’oiseau est libre ». C’est par cette phrase qu’Elon Musk, patron excentrique de Tesla, Space-X, et maintenant Twitter, a confirmé la finalisation du rachat du réseau social. Taquin, il est arrivé dans les bureaux avec un évier dans les mains pour jouer sur le sens du mot « sink » (« évier » en français) et l’expression « let that sink in », que l’on pourrait traduire par « méditez là-dessus ». Espérons pour lui — et surtout pour les employés de l’entreprise — que cela n’est pas un mauvais présage qui annoncerait que Twitter va couler (« to sink »)…

Un vent de panique dans les ailes de Twitter

Au vu du caractère très marqué du fantasque entrepreneur, le rachat de Twitter soulève de nombreuses inquiétudes, notamment concernant la modération. L’homme le plus riche du monde avait déjà indiqué vouloir laisser une liberté d’expression extrême sur la plateforme avant que l’on ne lui rappelle que les libertés des uns là où commence celle des autres… et que cela est même encadré par la loi dans certains pays. « L’ouverture pour tous » que clame Elon Musk inquiète déjà celles et ceux qui voient là un signe de la validation de la parole toxique et oppressante, déjà très présente sur le réseau, voire du harcèlement.

Aussi, on peut déjà lire des messages de personnes annonçant quitter Twitter, pour se tourner par exemple vers Mastodon. On le sait pourtant, les appels au boycott des réseaux sociaux sont rarement suivis. En janvier 2021, vous étiez nombreux à nous dire que vous quitteriez WhatsApp après le changement de ses conditions générales d’utilisation, mais combien y sont revenus ?

La question se pose donc aujourd’hui pour Twitter, qu’allez-vous faire de votre compte ?

Chargement Envisagez-vous de quitter Twitter ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, Elon Musk va faire n'importe quoi

Non, Elon Musk ne changera rien

Je l'envisage, en fonction des futurs changements

Je ne suis pas sur Twitter

Dites-nous tout et n’hésitez pas à justifier votre réponse dans les commentaires de cet article pour plus de détails.

