Le film complet de Super Mario Bros. est disponible sur Twitter, et cela ne semble préoccuper personne

Qui aurait imaginé pouvoir visionner des films complets sur Twitter ? Elon Musk ne cesse de nous étonner.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, la plateforme a connu de nombreux bouleversements. Parmi ces changements, 80 % des salariés ont été licenciés, provoquant des problèmes de modération importants.

La certification, représentée par une icône bleue, a également été modifiée et est désormais réservée aux abonnements Twitter Blue, sans nécessiter de vérification d’identité. Parallèlement, l’abonnement Blue permet désormais de télécharger des vidéos en qualité HD de longue durée.

Toutefois, ces évolutions ont engendré de nouveaux problèmes. Face à cette situation, de nombreux contenus inappropriés ou illégaux prolifèrent sur le réseau social, soulevant des questions quant à la responsabilité de l’entreprise dans la lutte contre ces abus.

Twitter transformé en plateforme de streaming illégal

Ce dimanche 30 avril, un utilisateur Twitter a mis en ligne le film entier de Super Mario Bros. Le film a été visionné plusieurs millions de fois avant d’être supprimé, plus de 10 heures après son apparition.

La vidéo en question a été visionnée plus de 11 millions de fois, selon notre observation.

L’utilisateur en question a récidivé quelques minutes après, sans avoir été banni de la plateforme. Plusieurs autres films sont également disponibles, témoignant d’une modération très légère et peu réactive face à ce problème de droits d’auteur et de distribution illégale.

Les nombreux licenciements et le manque de conscience des problèmes de droits d’auteur ont créé une situation où la modération de Twitter est débordée face aux infractions. On se demande comment Twitter va gérer cela, protéger les détenteurs de droits et maintenir la liberté d’expression des utilisateurs.

