Elon Musk envisage de plus en plus de couper X (Twitter) en Europe

Le sort de X (Twitter) se fait de plus en plus incertain, surtout en Europe. Son propriétaire Elon Musk réfléchirait à désactiver l'accès au réseau social au sein de l'Union européenne, jugeant le législateur trop strict.

Le 27¬†octobre 2022, le rachat de Twitter par Elon Musk √©tait finalis√©. Pr√®s d’un an plus tard, la valorisation du r√©seau social a chut√© et son audience semble baisser de plus en plus. Renomm√© X depuis, il est entr√© dans des pol√©miques autour de la mod√©ration des publications et se retrouve √† jouer au bras de fer avec une Commission europ√©enne de plus en plus agressive, arm√©e de la toute nouvelle l√©gislation du Digital Services Act (DSA). La goutte d’eau pourrait √™tre de trop et Elon Musk r√©fl√©chirait √† fermer les portes de X dans l’Union europ√©enne.

X (Twitter) coupé en Europe : Elon Musk ne supporterait pas le DSA

C’est¬†Business Insider qui rapporte la nouvelle¬†: durant les derni√®res semaines, ¬ę‚ÄČElon Musk a laiss√© entendre que Twitter pourrait cesser d’√™tre accessible en Europe afin d’√©viter une nouvelle r√©glementation promulgu√©e par la Commission europ√©enne‚ÄȬĽ, √† savoir le DSA. Dans les grandes lignes, cette l√©gislation r√©cemment entr√©e en vigueur vise √† r√©guler les contenus publi√©s sur Internet. Ce qui n’est pas autoris√© dans le r√©el ne doit pas l’√™tre non plus dans le virtuel. Elle vise donc principalement les r√©seaux sociaux et les enjoint √† une mod√©ration plus stricte et plus r√©active. Sinon, les amendes peuvent co√Ľter tr√®s cher¬†: jusqu’√† plusieurs centaines de millions d’euros pour les plateformes les plus populaires.

Selon une source du m√©dia connaissant bien X, Elon Musk serait ¬ę‚ÄČde plus en plus frustr√© de devoir se conformer √† la loi sur les services num√©riques‚ÄȬĽ. Il aurait envisag√© de supprimer l’acc√®s au site et √† l’application dans l’Union europ√©enne, de la m√™me mani√®re que Meta le fait avec son nouveau r√©seau social Threads. D’autant que l’Europe ne repr√©sente ¬ę‚ÄČque‚ÄȬĽ 9¬†% des utilisateurs actifs de X. Le tout avec une baisse d’utilisation quotidienne situ√©e entre 10 et 40¬†% sur les trois derniers mois dans la r√©gion, si l’on en croit les donn√©es d’Apptopia.

L’Union europ√©enne pourrait infliger de lourdes amendes √† X (Twitter)

Bien que pour l’instant X soit pr√©sum√© innocent, la Commission europ√©enne enqu√™te sur le respect du DSA par la plateforme. Depuis quelques semaines, elle re√ßoit des indications de ses services ¬ę‚ÄČconcernant la propagation pr√©sum√©e de contenus illicites et d’√©l√©ments de d√©sinformation, en particulier la diffusion de contenus √† caract√®re terroriste et violent et de discours haineux.‚ÄȬĽ Cela fait √©cho aux attaques opposant le Hamas √† l’√Čtat d’Isra√ęl depuis plusieurs jours, et dont les vid√©os et photos pullulent sur X, accompagn√©es de d√©sinformation. De son c√īt√©, le gouvernement fran√ßais aussi menace de bloquer X sur son territoire.

Si X a bel et bien enfreint le DSA, l’amende dont elle pourrait √©coper pourrait aller jusqu’√† 6¬†% de son chiffre d’affaires mondial. L’inqui√©tude est d’ailleurs grandissante, puisque comme le rappelle¬†Business Insider, des centaines de mod√©rateurs ont √©t√© licenci√©s. D’un autre c√īt√©, partir de l’Union europ√©enne serait un moyen de r√©duire les co√Ľts de fonctionnement de X selon Elon Musk. L’homme d’affaires pourrait tr√®s bien d√©cider de restreindre l’acc√®s aux seuls √Čtats-Unis pour √©viter de faire face √† diff√©rentes juridictions. C’est dans son pays d’origine que X est le plus populaire, aux c√īt√©s du Japon et du Royaume-Uni. C’est en tout cas l’id√©e qu’il aurait √©mise juste apr√®s avoir acquis le r√©seau social. Ce serait aussi la raison pour laquelle il aurait supprim√© des √©quipes internationales.