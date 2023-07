Frappé en plein coeur par Threads, Twitter voit son trafic plonger

Le CEO de Cloudflare a partagé un graphique dévoilant sans ambages la baisse de trafic préoccupante à laquelle Twitter est exposée depuis janvier. Des turbulences accrues par l'arrivée de Threads sur le marché.

Ce n’est un secret pour personne, Twitter a connu des jours meilleurs. Depuis son rachat par Elon Musk l’année dernière, le réseau social ne cesse de décliner, tant en termes d’image qu’en matière d’expérience offerte à ses utilisateurs. Et si la fuite des annonceurs observée depuis de longs mois était dans un premier temps vectrice d’inquiétudes, c’est aujourd’hui la perte de trafic qui pourrait donner des sueurs froides à Elon Musk et au personnel de Twitter ayant échappé à son courroux.

Matthew Prince, CEO de Cloudflare, a en effet partagé (sur Twitter comme sur Threads, un signe des temps supplémentaire), un graphique représentant la perte de trafic enregistrée sur la plateforme depuis le mois de janvier 2023. On y observe une première baisse d’affluence notable entre février et avril, puis entre avril et juin… et enfin en juillet, avec un décrochage très net correspondant peu ou prou à l’arrivée de Threads sur le marché. Alternative efficace à Twitter proposée par Meta (maison mère de Facebook et Instagram), Threads a profité d’une adoption éclair avec 100 millions d’utilisateurs attirés en 5 jours seulement.

Twitter : un trafic chancelant qui n’a malheureusement rien d’un hasard…

La prospérité de la très jeune plateforme Threads et les soucis de trafic observés chez Twitter, semblent toutefois être les deux faces d’une même pièce. La politique erratique de Twitter depuis la prise de contrôle d’Elon Musk pousse en effet de nombreux utilisateurs dans les bras du tout nouveau service de Meta. Et en dépit du recrutement de Linda Yaccarino, nommée CEO il y a quelques mois (mais dont la marge de manœuvre semble limitée), Elon Musk reste le principal maître à bord. Un dirigeant qui multiplie tant les décisions saugrenues, que les revirements néfastes à une majorité d’utilisateurs.

Ces derniers mois, l’expérience proposée par Twitter a bel et bien été fortement dégradée. Outre des lacunes de plus en plus visibles en matière de modération, le réseau social du patron de Tesla s’est de plus en plus focalisé sur les utilisateurs de son programme payant Twitter Blue… au détriment de la qualité de service offerte globalement. Les utilisateurs « non payants » ont ainsi vu certaines fonctionnalités autrefois gratuites leur être retirées de manière arbitraire (comme l’identification à deux facteurs par SMS, par exemple), tout en assistant impuissants à l’arrivée d’un nouvel algorithme réduisant sérieusement la portée de leurs tweets au profit de ceux des abonnés Twitter Blue. Récemment, Elon Musk annonçait enfin une nouvelle limite sur les contenus consultés. Une mesure très impopulaire qui semble elle aussi avoir accentué la baisse de trafic dévoilée cette semaine par le dirigeant de Cloudflare.

