Elon Musk lâche les rênes de Twitter, l’action de Tesla grimpe

Elon Musk abandonne son rôle de PDG de Twitter, mais il demeure néanmoins toujours engagé dans le fonctionnement du réseau social.

Elon Musk, l’homme qui semble incapable de se contenter d’un seul titre prestigieux à la fois, a annoncé qu’il a trouvé un nouveau dirigeant pour Twitter, ou plutôt « X » comme il l’a rebaptisé. Cependant, il n’a pas daigné nous révéler l’identité de ce futur CEO.

Dans un tweet, ce jeudi 11 mai 2023, Musk a déclaré qu’il avait « embauché une nouvelle CEO pour X/Twitter » et qu’elle « commencera dans environ 6 semaines ». Elon Musk, quant à lui, a choisi de troquer son titre de CEO contre celui de président exécutif et directeur technique, « supervisant le produit, le logiciel et les opérations système » de Twitter.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023