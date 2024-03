Yahoo Mail en panne ? Impossible d’accéder aux mails

Yahoo Mail est en panne a priori. Plusieurs internautes se plaignent de ne pas pouvoir accéder à leurs mails.

Yahoo Mail semble être en panne. Plusieurs signalements sont recensés ici et là sur le web pour indiquer qu’il est impossible d’accéder aux emails. C’est notamment le cas sur DownDetector où le nombre de signalements grimpe en flèche en pointant essentiellement du doigt des problèmes de connexion. Et ce, aussi bien depuis la version desktop que depuis l’application mobile.

Plusieurs signalements de la panne

Même son de cloche sur d’autres plateformes du même acabit comme Is The Service Down ? ou Down for Everyone or Just Me. Sur Twitter/X, quelques internautes interpellent le support client qui indique répondre en message privé aux personnes qui se plaignent. Il n’y a cependant toujours pas eu de message public pour confirmer la panne ou donner des explications.

Ainsi, si vous rencontrez des difficultés avec votre boîte Yahoo Mail, sachez qu’il s’agit d’un souci a priori global. DownDetector permet de voir que les perturbations concernent des utilisateurs et des utilisatrices en France, mais sur Twitter/X, la plupart des messages étant écrit en anglais, on peut se douter que le problème touche plus pays.

Ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que le problème ne s’éternise pas.

