Réservation d’hôtels en ligne : Booking soumis à des règles de concurrence plus strictes par l’UE

La Commission européenne a désigné Booking.com en tant que contrôleur d'accès au titre du Digital Markets Act. Cela signifie que la plateforme de réservation d'hébergements va devoir respecter des règles plus strictes en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Comme X (Twitter), Booking était dans le viseur de la Commission européenne. Cette dernière cherchait à déterminer si la plateforme de réservation était suffisamment populaire pour représenter un danger pour la concurrence. Avec le Digital Markets Act (DMA), Booking a été désignée comme « gatekeeper ». Le service a désormais six mois pour se mettre en conformité avec ce règlement encore tout récent.

Booking.com est un « contrôleur d’accès » : qu’est-ce que ça veut dire ?

Le 1er mars dernier, la Commission européenne recevait une notification de la part de Booking.com. L’entreprise lui demandait si elle pouvait être considérée comme un « gatekeeper », ou contrôleur d’accès. Selon Booking, son site atteignait les seuils inscrits dans le Digital Markets Act. Pour rappel, les critères sont les suivants :

fournir un ou plusieurs services essentiels dans au moins trois pays européens ;

avoir un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros par an dans les trois dernières années ou 75 milliards d’euros de capitalisation boursière sur la dernière année ;

compter plus de 45 millions d’utilisateurs par mois et 10 000 professionnels par an durant les trois dernières années.

Pour aller plus loin

Application voyage : organisez vos vacances avec notre sélection

C’est désormais officiel comme l’a confirmé l’institution politique dans son communiqué de presse. À partir de ce jour, Booking dispose de six mois pour se mettre en conformité avec le Digital Markets Act. Si la plateforme ne se plie pas eu jeu, elle risque des amendes jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial et jusqu’à 20 % en cas de récidive.

De son côté, Booking a réagi sans commenter la décision, comme l’a rapporté Libération. « Nous examinons actuellement cette décision de désignation, et nous continuerons à travailler de manière constructive avec la Commission pour l’implémentation des solutions de mise en conformité. »

Ce qui va changer pour vous (ou pas) sur Booking.com

La Commission européenne met la pression sur Booking « afin d’offrir davantage de choix et de liberté aux utilisateurs finaux et un accès équitables aux services du contrôleur d’accès pour les utilisateurs professionnels. » Booking a par ailleurs pour obligation d’informer la Commission en cas de projet de rachat dans le secteur du numérique, surtout s’il s’agit de racheter des sociétés concurrentes.

Par ailleurs, la Commission peut obliger Booking à vendre une entreprise ou des parties d’une entreprise.

Comme le précise BFM, « ils n’ont plus le droit de se servir des données générées par leurs entreprises clientes pour les concurrencer […] ils doivent aussi fournir à leurs clients un accès à ces données. » Pour le moment, l’entreprise n’a pas précisé les changements qui seront mis en place.

Ce qui est sûr, c’est que les dark patterns ne pourront plus être sur la plateforme. La portabilité des données sera également améliorée : il sera plus simple d’exporter les données que Booking possède sur nous.

Les entreprises qui restent dans le viseur de la Commission européenne

Les désignations de la Commission européenne d’entreprises en tant que « gatekeepers » ne sont pas (encore) terminées. Elle a toutefois annoncé ne pas désigner X Ads ni TikTok Ads, qui sont les régies publicitaires respectives de X et TikTok. Néanmoins, les investigations se poursuivent pour savoir s’il faut désigner ou non le réseau social d’Elon Musk comme contrôleur d’accès ou non.

Le 1er mars dernier, X réfutait pouvoir être considérer comme tel. En fait, le réseau social reconnaît atteindre les paliers, mais pas être une passerelle importante entre les entreprises et les consommateurs. La Commission poursuit son enquête, avec un délai de cinq mois comme le prévoit la législation. Enfin, récemment, on apprenait aussi la désignation d’iPadOS en tant que gatekeeper.