Twitch change les règles de ses VOD : comment les télécharger avant de tout perdre

Twitch va limiter à 100 heures les enregistrements stockés sur une chaine. Les utilisateurs ont jusqu’au 19 avril pour faire place nette.

Twitch a beau être la propriété du groupe Amazon, la plateforme de streaming cherche à trouver la rentabilité depuis plusieurs années, quitte à trancher dans les avantages proposés à ses utilisateurs.

La plateforme a, par exemple, annoncé ce 20 février que les vidéos mises en ligne à la main sur une chaine (« uploads ») et les « temps forts », seront désormais limités à un maximum de 100 heures.

Ce qui est épargné

Twitch précise que les clips et les « diffusions récentes » ne sont pas concernées et ne compteront pas dans ce volume de 100 heures.

D’après Twitch, moins de 0,5% des streamers ont stocké plus de 100 heures de vidéo sur sa plateforme. Par ailleurs, ces vidéos cumulerait moins de 0,1% des heures vues par les spectateurs.

La plateforme estime donc que cette fonction est une perte sèche d’argent et aimerait plutôt l’investir dans d’autres fonctions. Elle laisse aux chaines concernés jusqu’au 19 avril 2025 pour faire le tri.

À partir de cette date, Twitch va supprimer les temps forts et les uploads en commençant par les moins populaires.

Malheureusement, Twitch ne permet pas un accès très simple au téléchargement des vidéos concernées.

Si vous souhaitez télécharger en masse les vidéos uploadés ou temps forts d’une chaine, nous vous recommandons le logiciel TwitchDownloader.

Il est proposé sur GitHub avec une version GNU/Linux, macOS et Windows.

L’utilisation est simple. Il suffit de lancer le logiciel et se rendre dans l’onglet « file d’attente » (Task Queue en version anglaise), puis de cliquer sur « rechercher des vidéos » et enfin, de taper le nom d’une chaine Twitch. Vous pouvez ensuite sélectionner les vidéos à télécharger et les « mettre en file d’attente ». Le logiciel s’occupera de tout le reste.