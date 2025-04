Voici Notion Mail : le presque redoutable adversaire de Gmail

Notion a déjà le vent en poupe pour sa plateforme collaborative d’organisation, de notes et de documentation. Après le calendrier, il s’attaque au mail avec Notion Mail.

C’était la suite logique et attendue après l’arrivée du Calendrier dans Notion, le spécialiste du logiciel collaboratif lance son client mail habillement appelé Notion Mail.

Disponible pour le moment sur le web et sous forme d’une application macOS, l’application sera aussi proposée sur iPhone très bientôt. On imagine qu’à terme une application Windows et Android arriveront, mais startup de San Francisco oblige, l’écosystème Apple a eu la priorité.

Une boite de réception repensée

Notion Mail se présente comme une façon réimaginée de gérer vos mails. Un « auto labeler » permet d’appliquer automatiquement des tags à vos mails en fonction des sujets et les réorganiser dans de grandes catégories.

Notion Mail va s’occuper automatiquement de vos mails à partir de ces labels et les ranger dans une boite mail séparée. Par exemple, un label « voyage » peut s’appliquer automatiquement à tous vos mails concernant un voyage. De même, le label « Social » regroupera les mails de Facebook et des autres plateformes sociales.

Comme sur Notion, il est possible d’utiliser : « / » pour appeler des commandes pratiques pendant la rédaction de vos mails. Par exemple, vous pourrez appeler votre calendrier pour proposer un rendez-vous sur un temps libre dans l’agenda en quelques clics.

Pas vraiment un concurrent pour Gmail

Pour le moment, Notion Mail n’est pas vraiment un concurrent à Gmail. En effet, pour fonctionner, Notion Mail se connecte à votre boîte Gmail. Il s’agit vraiment d’un client, ou d’une interface pour Gmail.

Une stratégie plutôt intelligente pour Notion qui s’assure d’aller chercher les clients où ils sont, sans qu’ils risquent de perdre leur adresse email, leurs contacts et leurs archives. Espérons que la plateforme s’ouvrira à d’autres types de comptes, notamment Microsoft 365. Si elle veut séduire un maximum d’entreprise, ce sera obligatoire.