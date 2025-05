Cette alternative française de YouTube prépare sa renaissance sur smartphone

Le français PeerTube crée par Framasoft veut aller plus loin pour concurrencer YouTube et prépare une très attendue nouvelle application mobile. Une campagne de financement est lancée pour finir le développement.

Connaissez-vous Framasoft ? Il s’agit d’une association militant pour des services et logiciels libres, en alternative aux produits des géants américains comme Google.

Quand on entame une volonté de se séparer de Microsoft, Apple, Google, ou encore Twitch, on tombe rapidement sur les services de Framasoft, en particulier Peertube.

PeerTube se présente comme un outil de partage de vidéos en ligne, c’est à dire la promesse d’origine de YouTube ou Dailymotion.

PeerTube est un outil libre et non une recette secrète appartenant à un Google (YouTube) ou à Vivendi/Bolloré (Dailymotion). Cette licence libre garantit nos libertés fondamentales d’utilisateurs et utilisatrices.

Après de longues années à proposer un service uniquement disponible sur le web, PeerTube prépare sa rennaissance sur smartphone.

Une application et un financement participatif

Comme trop souvent avec certaines alternatives libres, PeerTube pouvait avoir la réputation d’un service moins agréable pour l’utilisateur final, plus rugueux. La mise à jour majeure du service vient corriger tout cela, ce qui est de plus en plus le cas des alternatives que l’on trouve aux géants.

PeerTube v7, avec son relooking de design, est désormais une solution mature, souple et fiable pour l’hébergement autonome de vidéos. L’application mobile PeerTube qui vient tout juste de passer en v1 apporte aux utilisateurs et utilisatrices toutes les fonctionnalités dont iels ont besoin.

Pour accompagner le nouveau lancement de l’application mobile, PeerTube lance aussi une campagne de financement participatif jusqu’au 17 juin 2025.

Ce financement doit permettre d’améliorer encore l’expérience utilisateur, avec des fonctions clés comme la possibilité de lire une vidéo en arrière plan ou de changer la définition des vidéos.

Si la campagne atteint tous ses objectifs, Framasoft aimerait aussi lui donner la possibilité de réaliser de la diffusion en direct, à l’image de Twitch.

Au moment où cet article est publié, la campagne a permis de récolté 4700 euros avec 111 donateurs. L’association espère récolter le maximum de soutiens pendant 20 jours.

Particularité de cette campagne, l’association indique qu’elle compte bien ajouter toutes les fonctions promises avec cette campagne même si les fonds de sont pas récoltés.

Nous ne respectons pas la règle du tout ou rien que l’on trouve habituellement dans les financements participatifs : elle nous semble manipulatrice.

Il s’agit pour l’association de recevoir un soutien financier et de jauger l’intérêt du public pour ce type de solution engagée.