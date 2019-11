Après de nombreuses controverses sur l'influence des bots sur Facebook, qui a conduit à une élection très controversée aux États-Unis notamment, le réseau social veut renforcer sa sécurité. Pour cela, sur les comptes douteux, il pourrait réclamer un selfie vidéo.

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui partie intégrante de notre usage du web. Ce faisant, ils sont aussi au centre de bon nombre des données privées que nous échangeons, et peuvent avoir un très grand rôle d’influence sur nos décisions.

L’historique réseau social le sait. Après le scandale Cambridge Analytica, Facebook est devenu la plus controversée des plateformes. Elle tente aujourd’hui de se racheter une image, par le biais d’un nouveau logo… mais aussi de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

L’ingénieure spécialisée en reverse-engineering Jane Manchun Wong a pu accéder à une nouvelle fonctionnalité sur Facebook. Celle-ci demande à l’utilisateur de réaliser une sorte de selfie vidéo avant de pouvoir se connecter.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019