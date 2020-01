Facebook : le nouveau design avec thème sombre sera déployé au printemps

Facebook a présenté l'année dernière un nouveau design pour sa version web, qui intègre un thème sombre qui plus est. Celui-ci sera totalement déployé d'ici au printemps 2020 a précisé le réseau social.

Facebook est le plus gros réseau social du monde. Cependant, il est aussi celui qui est en manque de popularité, étant devenu au fil des ans le « papa des réseaux » face à des propositions plus fraîches et favorisées par les jeunes comme Snapchat ou Instagram.

Il est temps que la robe sobre et efficace, mais peu attrayante, du site change. Lors de la conférence F8 de 2019, Facebook avait présenté le nouveau design de sa version web, qui n’est pas sans rappeler celui dont on profite actuellement sur Messenger, son application de discussion instantanée.

Le nouveau design Facebook sera déployé au printemps

Ce design a été rendu disponible à une petite tranche d’utilisateurs depuis lors, majoritairement pour test, mais n’a pas vraiment été déployé. Interrogé sur la question par Cnet, Facebook a officialisé son intention de déployer cette nouvelle version pour tous les utilisateurs au printemps 2020.

Pour rappel, ce changement drastique de design pour la plateforme offrira à chaque utilisateur la possibilité de trouver ses fonctionnalités et pages favorites dans une barre latérale à droite, et ses amis à gauche. Au centre, le flux a été revu et met davantage les images en avant, quand le site entier fait la part belle à une iconographie chargée qui n’est pas sans rappeler les applications mobiles.

Mais surtout, cette nouvelle version dispose d’un thème sombre global sur le site. Facebook étant l’un des derniers réseaux à ne pas le proposer, aussi bien sur sa version mobile que web, c’est là peut-être la fonction la plus attendue de cette refonte.

Il n’est cependant pas dit que cette refonte aide Facebook à revenir en odeur de sainteté. Le principal reproche formulé contre Facebook ces dernières années est à voir du côté de sa gestion des données privées de ses utilisateurs et son modèle économique, deux points sur lesquels le réseau social a promis des améliorations ces dernières années sans pour autant avoir reconquis la confiance des utilisateurs.