Mozilla Firefox 89 offre une nouvelle interface bien plus agréable à utiliser

Dans cette mise à jour disponible depuis le 1er juin, Mozilla a misé sur un design plus clair et épuré pour la version 89 de son navigateur à fourrure orange. Les onglets, le menu hamburger et les notifications pour l'utilisation d'un périphérique ont été largement améliorés.

Firefox 89 est là. Cette mise à jour repose essentiellement sur des petits changements de design et d’interface. Mozilla affiche un objectif net : « créer une version claire, moderne et surtout conviviale de Firefox, minimiser les distractions et réduire la charge cognitive lors de la navigation. »

Une fois la nouvelle version installée, on voit qu’en effet, le look des éléments principaux de la barre d’outils a été revu pour arriver à un design plus épuré. On conserve la structure en trois zones, avec la navigation d’abord et ses classiques retours, avancer, rafraîchir. Puis vient la barre d’adresse, dont le bouclier de confidentialité est un peu mieux intégré à l’ensemble, le verrou et l’URL. Enfin, à droite de cette barre, on a accès au très pratique mode lecture, au niveau de zoom (à moins d’être à 100 %) et aux signets.

Hamburger allégé

Autre nouveauté : le menu, situé en haut à droite, surnommé hamburger du fait de ses trois barres horizontales, a été considérablement allégé. Les étiquettes sont plus claires et plus faciles à lire. À notre sens, c’est peut-être la meilleure partie de cette nouvelle version.

Mozilla nous assure aussi que le fonctionnement des onglets a été revu. À première vue, cela ne saute pas aux yeux, mais dès qu’on les déplace, on remarque qu’en effet, un indicateur visuel a été ajouté, qui permet d’avoir un aperçu de chaque onglet sans les ouvrir. Autre ajout : désormais lorsqu’on ouvre un nouvel onglet qui contient une vidéo sans s’y rendre immédiatement, le navigateur indique en lettres capitales « LECTURE AUTOMATIQUE BLOQUÉE ». Ce n’est peut-être pas la manière la plus élégante de l’indiquer, mais ça a le mérite d’être clair.

Quiconque a déjà lancé une visioconférence sur Mozilla le sait, leur gestion des micros et des webcams n’est pas optimale. Il y avait d’ailleurs jusqu’ici une notification pour chacun des périphériques. Désormais, les deux ont été réunis dans un même onglet à l’interface épurée.

Dernière modification, mais pas des moindres, la protection complète des cookies, introduite en février, est désormais également disponible en mode privé.

Comment installer cette nouvelle version ?

Rendez-vous dans le menu, en haut à droite en cliquant sur les trois barres horizontales. Là, cherchez « aide » et cliquez. Un menu déroulant s’affiche où vous pouvez cliquer sur « À propos de Firefox ». La fenêtre qui s’ouvre devrait vous permettre de mettre à jour votre navigateur.