L’app de la semaine : je ne tombe plus dans le piège de la distraction

Avec le lanceur d'applications Before, mon smartphone n'est plus un objet distrayant qui me fait perdre du temps pendant mes sessions de travail. Plus de concentration pour plus de sérénité !

Ma concentration est à son paroxysme. Je suis plongé dans mon travail, j’ai une échéance à respecter et je tiens à ne prendre aucun retard. Rien ni personne ne peut venir interrompre mon élan professionnel, les distractions futiles me m’atteignent pas, car je… Ah ? Mon smartphone vient de vibrer. Bah, un petit coup d’œil sur la notification ne me retardera pas trop. Ah, mon groupe d’amis prévoit une sortie ce soir, je peux prendre le temps de répondre. Oh ? Un message groupé sur Messenger ! Ah oui, il faut commencer à préparer le voyage de nos prochaines vacances. Quoi ? Encore une polémique sur Twitter ? Sympa cette photo Instagram ! Bon allez, je peux regarder une petite dizaine de vidéos sur TikTok avant de retourner à… à quoi déjà ? Qu’est-ce que j’étais en train de faire moi ?

Le paragraphe que vous venez de lire est évidemment grossièrement exagéré, mais il reflète une réalité malheureusement trop vraie pour moi : mon smartphone me distrait facilement au travail et je me fais violence à chaque fois pour ne pas tomber trop bas dans les limbes de l’oisiveté. Pour m’aider dans cette noble tâche, j’ai trouvé le lanceur d’applications Before.

Lanceur minimaliste pour le focus | Lanceur Before Télécharger gratuitement

L’idée de cette app est de réduire au maximum les sources de distractions engendrées par votre téléphone.

Pour aller plus loin

Les meilleurs lanceurs d'applications

Interface sobre, notifications discrètes

Comment ? La première étape consiste à afficher une interface simplifiée à l’extrême en lieu et place de votre écran d’accueil et de toutes les applications et widgets que vous pouvez trouver sur votre bureau. Ainsi, lorsque vous déverrouillez votre smartphone, vous tombez sur un fond uni et une liste ultra sobre d’applications que vous avez jugé essentiel de garder à porter de main. En un sens, Before ne vous donne pas envie de rester le nez collé à votre appareil, ce dernier redevient donc un outil au lieu d’un passe-temps.

Before n’est pas non plus restrictif, puisque vous pouvez toujours accéder aux autres applications jugées moins primordiales en glissant le doigt de la droite vers la gauche. L’autre étape pour vous aider à rester concentré concerne évidemment les notifications. Le launcher vous permet en effet de configurer un filtre pour que seules quelques applications puissent envoyer des notifications en faisant vibrer ou sonner votre smartphone. Pour toutes les autres plateformes installées, les alertes iront se ranger en toute discrétion dans le volet gauche du lanceur. Vous ne verrez jamais celles-ci tant que vous n’irez pas vous-même faire un tour dans cet écran dédié.

Ce launcher mériterait quelques efforts supplémentaires sur la traduction en français, mais les petites erreurs que j’ai repérées ne sont pas vraiment dérangeantes à l’utilisation. J’ai beaucoup aimé la simplicité d’utilisation de Before, ainsi que les quelques paramètres qu’il propose comme le choix du thème, le mode incognito ou la possibilité d’activer ou de désactiver à ma guise le filtre de notifications.

Et c’est grâce à Before que j’ai pu écrire cet article sans être trop distrait. L’initiative ici n’est pas sans rappeler celle de l’application Forest, ou encore d’Activity Bubbles, mais les méthodes utilisées ne sont pas les mêmes.