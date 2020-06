Vous pourrez bientôt utiliser le VPN signé Mozilla

Mozilla VPN sort bientôt de sa phase bêta avec un nom plus simple à identifier et un abonnement à 5 dollars par mois.

Le grand public est de plus en plus sensibilisé aux réseaux privés virtuels plus communément appelés VPN pour « virtual private network ». Le grand public connaît aussi assez bien l’entreprise Mozilla, notamment pour son navigateur Firefox. Le grand public sera donc peut-être intéressé par la sortie imminente du Mozilla VPN.

Rappelons le concept des VPN : ces logiciels isolent les données émises et reçues par votre appareil en les chiffrant. Votre appareil est alors connecté à un serveur à l’étranger (dans la majorité des cas) pour vous attribuer une nouvelle adresse IP. Ainsi, les sites que vous consultez n’ont pas accès à votre véritable adresse IP et vous pouvez donc naviguer de manière plus sûre, à l’abri des pirates mal intentionnés ou sur des sites auxquels vous n’auriez pas accès habituellement, comme Google en Chine par exemple.

C’est donc une pratique fortement recommandée lorsque vous vous connectez dans un réseau public et, on ne va pas se mentir, c’est évidemment aussi très pratique pour détourner les restrictions géographiques de Netflix en faisant croire à la plateforme SVoD que vous êtes aux États-Unis, mais passons. Mozilla a publié un communiqué pour expliquer que son VPN allait très prochainement voir le jour.

Un VPN « facile à utiliser »

Information importante, bien que le service soit propulsé par les équipes de Firefox Private Network, le produit s’appellera finalement tout simplement « Mozilla VPN » pour plus de clarté. Le logiciel approche de la fin de sa phase bêta qui, aux dires de l’entreprise, a été très intéressante.

Nous avons commencé à travailler avec un petit groupe d’entre vous et avons beaucoup appris. Avec le VPN entre vos mains, nous avons confirmé certaines de nos hypothèses initiales et identifié des priorités importantes pour l’avenir. Par exemple, plus de 70 % des premiers bêta-testeurs affirment que le VPN les aide à se sentir autonomes, en sécurité et indépendants lorsqu’ils sont en ligne. En outre, 83 % des premiers bêta-testeurs ont trouvé le VPN facile à utiliser.

Mozilla VPN aura donc droit à une sortie commerciale « dans quelques semaines » sur Windows, Android et iOS au prix de 4,99 dollars par mois. Une version compatible pour Mac est dans les tuyaux. Rappelons au passage que la bêta est déjà disponible aux États-Unis. Vous pouvez aussi vous préinscrire à cette adresse pour être informé en temps et en heure du lancement dans votre région géographique. En attendant, nous avons un comparatif des meilleurs VPN prêt à vous servir pour faire le meilleur choix.

Rappelons que Mozilla a toujours fait de la sécurité des données un élément central de sa communication, même si en début d’année Firefox a connu un petit raté en la matière.