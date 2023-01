Loufoques, bizarres et intrigants : les produits les plus incongrus du CES 2023

Tout CES se doit d'avoir son lot de produits sortant un peu des cases traditionnelles. Voici un petit florilège de notre conception.

Que serait le CES sans son lot d’innovations un peu loufoques, de start-up complètement lunaires et autres bizarreries. Cette année, avec le premier vrai salon depuis la crise Covid, le CES 2023 nous a permis de faire le plein de ces nouveautés qu’on n’attendait pas forcément, mais avec lesquelles il faudra vivre désormais.

Une voiture qui change de couleur chez BMW

Plus que jamais, le CES s’est transformé en salon de l’auto électrique où sont présentées les dernières innovations. BMW a dévoilé un concept de voiture intégralement recouverte d’une peinture à l’encre électronique e-ink.

Le Concept i Vision Dee, c’est son nom, peut afficher 32 couleurs ainsi que des animations sur la carrosserie. Le tout est découpé en 240 sections contrôlées individuellement.

Un TV sans fil sur batterie

Pourquoi ? C’est une question que ne sont certainement pas posés les concepteurs de cet écran Oled 4K en 55 pouces intégralement sans fil.

Oui, vous avez bien lu, Displace intègre quatre batteries à son téléviseur pour une autonomie d’environ un mois théorique. Attention toutefois, l’appareil reste lourd puisqu’il pèse 12 kg. Impossible par ailleurs d’y brancher quoi que ce soit, c’est même le concept. Adieu donc les parties de PS5 au camping.

Un tapis de bain connecté

À mi-chemin entre le loufoque et la bonne idée, voici le tapis de bain connecté. Conçu par BBalance, il est capable de mesurer le poids, la composition corporelle, la posture et l’équilibre à la sortie de la douche.

Le principal intérêt est ainsi de pouvoir mesurer tout un tas de métrique quotidiennement sans devoir se les infliger chaque jour. Vous pouvez choisir de les consulter au moment qui vous parait le plus opportun.

L’écran externe de la voiture Honda et Sony

Honda et Sony se sont associés pour créer une marque commune appelée Sony Honda Mobility. Un nouveau prototype a été montré au CES 2023, l’Afeela. Celle-ci sera disponible en précommandes pour le marché nord américain à partir de 2025.

Et l’une de ses particularités, au-delà de la présence d’Unreal Engine 5 comme OS, c’est la présence d’un écran externe (oui oui) entre les deux phares. Celui-ci sert surtout pour l’esthétique de la voiture, mais il est possible de regarder Spiderman No Way Home. Oui, nous aussi ça nous a fait bizarre.

Un perchoir connecté

Si vous avez déjà installé un perchoir, vous devez savoir que l’endroit où il se trouve est excessivement stratégique. Si l’on veut observer les oiseaux sans les déranger, cela peut parfois être un peu casse-tête.

Voici Birdbuddy, un perchoir pour oiseaux connecté. Celui-ci permet tout simplement d’observer nos petits amis à bec lorsqu’ils viennent se nourrir des graines déposées dans leur mangeoire. Cela coûte 139 euros.

Withings U-Scan

C’est sans aucun doute l’un des produits les plus étonnants du salon, mais qui possède en outre une vraie utilité. Voici le Withing U-Scan pour analyser notamment votre urine.

Cet appareil en forme de galet reprend le concept du bon vieux bloc désodorisant. Deux cartouches différentes sont proposées, l’une est plutôt destinée à la mesure des cycles menstruels tandis que l’autre va se concentrer sur l’alimentation et l’hydratation. Même si le sujet peut prêter à rire quelque peu, c’est donc très sérieux.

