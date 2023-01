Withings veut analyser votre pipi et c’est du sérieux

Withings U-Scan est présenté comme un laboratoire d’analyse d’urine connecté, qu’il faut placer dans la cuvette de ses WC. Selon le type de cartouche utilisée, ce dispositif est soit capable de prédire les cycles menstruels, soit de vous fournir un guide métabolique sur votre hydratation et nutrition.

La société française Withings, connue et reconnue pour son expertise dans la santé connectée, a révélé dans le cadre du CES 2023 un tout nouvel appareil connecté répondant au nom de Withings U-Scan. Ce dispositif a été conçu pour analyser votre urine à partir d’une série de capteurs et de technologies brevetées.

Au total, il aura fallu quatre années de développement pour arriver au bout de ce projet. Projet auquel ont participé des experts en diagnostic in vitro, des urologues, néphrologues et gynécologues, afin d’obtenir les résultats les plus optimaux selon tout un tas de données à prendre en compte.

Identification de l’utilisateur

Plus concrètement, Withings U-Scan s’appuie sur deux types de cartouches pour fournir des analyses : la cartouche U-Scan Cycle Syn, pour le suivi et la synchronisation du cycle menstruel des femmes ; et la cartouche U-Scan Nutri Balance, qui se concentre sur votre hydratation et nutrition.

Ce dispositif prend la forme d’un galet de 90 mm que vous placez tel un bloc désodorisant. Pendant vos besoins, l’urine s’écoule alors vers un point de collecte, duquel une pompe s’active « lorsque le capteur thermique détecte la présence d’urine, ce qui démarre l’acheminement fluidique d’un échantillon dans un circuit », explique Withings.

Une fois ce processus de collecte achevé, l’urine poursuit son chemin dans une capsule de test, où la réaction chimique est lue par un capteur optique. Là où U-Scan fait fort, c’est qu’il est alors capable de savoir à qui appartient l’urine en question. La firme tricolore décrit ce petit tour de passe-passe :

Des capteurs radar à faible énergie intégrés dans le lecteur mesurent plusieurs variables pour identifier la signature du jet d’urine propre à un individu, en détectant sa vitesse, sa distance et sa dispersion. Les informations d’identification sont confirmées dans l’application.

Trois mois de mesures

Une fois l’analyse effectuée, les résultats sont envoyés par Wi-Fi. La cartouche, elle, tourne légèrement pour exposer la capsule de test suivante au point d’injection, afin de réaliser une autre analyse plus tard. À noter qu’une cartouche est capable de fournir jusqu’à trois mois de mesures. Après cette période, il est nécessaire de l’interchanger.

L’ensemble des résultats se synchronise automatiquement avec l’application mobile Health Mate. C’est sur cette application que vous pouvez consulter l’ensemble des données analysées de manière quotidienne. À noter que U-Scan est conçu pour différencier l’urine et les liquides tiers.

La cartouche U-Scan Cycle Sync aide à suivre et prédire les cycles menstruels, et détermine également la fenêtre d’ovulation en se basant sur plusieurs facteurs :

Détection hormonale ;

Biomarqueurs d’hydratation et de la nutrition ;

Gravité spécifique de l’urine ;

Niveaux de pH.

De son côté, la cartouche U-Scan Nutri Balance affiche une analyse de la gravité spécifique de l’urine, du pH, de la vitamine C et des niveaux de cétone. L’objectif : aider « les utilisateurs à surveiller leur apport métabolique pour optimiser leur hydratation et leurs nutriments quotidiens ».

Withings U-Scan : prix et date de sortie

L’application s’offre même le luxe de recommander des séquences d’entraînement, des informations diététiques et des recettes pour atteindre des objectifs.

Uniquement lancé en Europe au deuxième trimestre 2023, U-Scan sera fourni de série avec une cartouche de votre choix, pour la somme de 499,95 euros. S’abonner à une recharge automatique sera également possible pour recevoir une nouvelle cartouche tous les trois mois.

