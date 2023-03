Apple Reality Pro / Glass : repoussé et surévalué, le temps est venu de le reconsidérer

Ce produit sans précédent, représentant un réel challenge technique et commercial, semble être à nouveau repoussé. Cette situation n'annonce rien de positif pour ce produit qui suscite peut-être trop d'attentes.

Depuis des années, des rumeurs circulent au sujet du casque de réalité mixte d’Apple, qui serait en développement depuis longtemps et dont la présentation aurait été reportée à plusieurs reprises. Cependant, la présentation de ce casque aurait enfin lieu lors de la WWDC 2023, prévue le 5 juin 2023, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Ce n’est pas l’avis d’un autre spécialiste, Ming-Chi Kuo, qui annonce un nouveau report.

Because Apple isn't very optimistic about the AR/MR headset announcement recreating the astounding "iPhone moment," the mass production schedule for assembly has been pushed back by another 1-2 months to mid-to-late 3Q23. The delay also adds uncertainty to whether the new device… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2023

L’industrie a besoin d’un nouveau souffle

L’industrie de la réalité mixte, de la réalité augmentée et virtuelle, a besoin d’un nouveau souffle, et l’entrée d’Apple dans ce domaine pourrait susciter un regain d’intérêt. En effet, Apple pourrait redéfinir le concept de VR et AR grâce à sa maîtrise de la chaîne de valeur de ses produits et sa position dominante. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à une révolution immédiate.

Apple ne semble pas prêt à se lancer, les tarifs des casques restent élevés et les applications sont encore peu nombreuses. D’autant plus qu’il est peu probable qu’Apple parvienne à réaliser à changer la donne dès la première génération de son casque. La réalité virtuelle et augmentée n’a pas encore atteint le grand public, en dehors du domaine du jeu vidéo, de plus l’échec de Meta ne rassure personne.

Un échec annoncé ?

Le casque Apple Reality Pro / Glass, comme il serait nommé, pourrait tenter de suivre la même voie. Il est probable qu’Apple présente un produit atypique pour la marque. On parle d’un produit pas forcément beau, avec peu d’applications phares au début et un tarif salé (environ 2 000 à 3 000 euros, selon les rapports). Tout cela soulève des doutes quant à la présentation effective du casque et sa réussite commerciale.

En plus de constituer un défi technique considérable, le tout premier casque de réalité mixte d’Apple suscite de nombreuses tensions au sein de la société de Cupertino. Les désaccords internes se sont intensifiés ces derniers mois, notamment concernant le calendrier de commercialisation de ce produit inédit.

L’atmosphère générale entourant le projet des Apple Glass serait très différente de celle des autres projets habituellement développés : l’enthousiasme et la détermination des équipes semblent avoir été sérieusement ébranlés, en raison, entre autres, de questionnements profonds et justifiés. Certains employés exprimeraient des inquiétudes quant au prix final de l’appareil, qui serait commercialisé aux alentours de 3 000 dollars. Plus préoccupant encore, l’utilité d’un tel produit serait remise en cause par certains collaborateurs, qui se montrent sceptiques quant à la valeur ajoutée réelle des Apple Glass et à l’apport concret de la réalité mixte.

