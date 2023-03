Apple Glass : en interne, une inquiétante crise existentielle se dessine

Selon le New York Times, le casque de réalité mixte d’Apple cristalliserait de nombreuses tensions en interne. Cette fois-ci, plusieurs personnes émettraient des réserves sur le prix, mais aussi, et plus inquiétant encore, sur la finalité et le sens du projet.

En plus d’être un vrai casse-tête technique, le tout premier casque de réalité mixte d’Apple entraîne de nombreuses tensions au sein de la firme de Cupertino. Les dissensions internes se sont multipliées au cours des derniers mois, tout particulièrement sur le calendrier commercial de ce produit qui s’annonçerait inédit.

Récemment par exemple, deux équipes ont montré des désaccords sur la date de lancement de cet appareil : le directeur des opérations souhaiterait le commercialiser le plus tôt possible, a contrario du pôle design, qui préférerait se concentrer sur des lunettes de réalité augmentée, technologiquement pas viable avant quelques années.

Plusieurs réserves internes

Sauf qu’en interne, les querelles prendraient petit à petit une ampleur inquiétante. Le sujet du timing de lancement ne serait pas le seul sur la table, si l’on en croit les dernières informations publiées par le New York Times – relayées par 9toMac. Plusieurs anciens et actuels employés d’Apple ont témoigné dans les colonnes du média.

Selon eux, l’état d’esprit global relatif au projet des Apple Glass se situerait aux antipodes des autres projets habituellement développés : l’enthousiasme et la détermination des équipes auraient clairement pris du plomb dans l’aile, la faute, notamment, à des interrogations profondes – et légitimes.

Des employés émettraient par exemple des réserves sur le prix final de l’appareil, qui serait vendu autour des 3000 dollars. Encore plus inquiétant, l’utilité même d’un tel produit serait remise en question par certains, qui se montrent dubitatifs face à la réalité mixte et à la véritable solution qu’apporteraient les Apple Glass.

Un projet qui manque de sens ?

Il n’est plus ici question de broutilles liées au calendrier commercial, mais bien à une petite crise existentielle professionnelle, où certains et certaines se questionnent sur le sens, le but ou la valeur de ce projet. À tel point que des employés auraient tout bonnement quitté le programme, quand d’autres se seraient fait gentiment remercier, car jugés inefficaces.

Cette grogne s’immiscerait même jusqu’à la direction d’Apple, puisque certains membres auraient eux aussi des doutes sur la finalité des Apple Glass. Le feuilleton autour de ces derniers n’est pas prêt de se terminer, avec une question à la clé : la firme à la pomme va-t-elle se précipiter à les lancer ?

