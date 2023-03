Apple Glass : la firme serait en proie à une bataille interne avant le lancement

Le casque de réalité mixte d'Apple ne serait pas totalement prêt, mais Tim Cook aimerait tout de même le dévoiler et le commercialiser sans attendre.

Le timing a toujours été une question clé pour Apple. L’iPhone n’était pas le premier smartphone sur le marché, les AirPods n’étaient pas les premiers écouteurs sans fil et l’iPad n’était pas la première tablette. Mais, avec la bonne lecture du marché et la patience pour maitriser ses technologies, Apple a toujours su trouver le bon timing pour créer des succès avec ses nouvelles catégories de produits.

On sait que la firme travaille depuis plusieurs années d’arrache-pied sur un tout nouveau type de produit : un casque de réalité mixte qui doit nous amener vers la réalité augmentée à terme. Le lancement supposé approchant, le casque fait de plus en plus parler. En interne, il susciterait beaucoup de débats.

Les ingénieurs ne se sentent pas prêts

Le Financial Times indique, en effet, que le calendrier fait l’objet de dissensions en interne. D’après le média, le directeur des opérations Jeff Williams et son équipe souhaiteraient lancer cette première version du casque de réalité mixte le plus tôt possible. L’équipe en charge du design désapprouverait et préférerait attendre des lunettes de réalité augmentée. Cela prendrait toutefois encore plusieurs années avant d’être technologiquement viable.

C’est Tim Cook, le grand patron d’Apple, qui aurait tranché le débat en la faveur de Jeff Williams et d’une sortie anticipée. Toujours d’après le média, Tim Cook et Jeff Williams seraient conscients des risques de se lancer aussi tôt avec un produit qui devrait à la fois être très cher et pour un public restreint. Rappelons que l’on parle d’un tarif estimé à 3000 dollars pour la première génération.

Ce premier casque devrait être donc encore être encombrant, mais offrir une expérience immersive de premier plan. On parle d’être capable de regarder des vidéos en 3D, participer à une nouvelle version de FaceTime avec les Memoji et faire du sport (avec Apple Fitness+ sans doute).

Un changement de pouvoir important

Comme le relève 9to5Mac, l’issue de ce débat n’est pas anodine. Sous Steve Jobs, Apple remettait davantage de pouvoirs entre les mains de l’équipe en charge du design et c’est cette dernière qui avait souvent le dernier mot. Sous Tim Cook, les choses ont changé et c’est désormais l’équipe en charge des opérations qui gagne en pouvoir.

Aujourd’hui l’équipe en charge du design, autrefois dirigée par Jony Ive et Evans Hankey, se place sous les ordres de Jeff Williams.

Les enjeux autour du lancement de cette nouvelle catégorie de produit sont donc très importants pour Apple. La pression sur les épaules de la firme pour à nouveau créer un coup d’éclat sur le marché de la tech est maximale.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !