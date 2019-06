AMD a annoncé de nouveaux composants pour cet E3 : le processeur Ryzen 9 3950X et la carte graphique Radeon RX 5700 XT, entres autres, deux produits haut de gamme qui comptent bien faire passer Intel et Nvidia pour des novices du marché.

Le marché des processeurs pour ordinateurs haut de gamme est presque exclusif à AMD et au géant Intel. Tout comme celui des cartes graphiques avec le premier et Nvidia. Intel et ce dernier ont pris depuis quelques années énormément d’avance, mais AMD tente de se relancer avec des produits de semblable, voire de meilleure qualité, mais pour moins cher que ses compatriotes.

Ayant déjà annoncé certains produits au Computex 2019, on attendait le reste de la gamme pour l’E3. En effet, il est l’événement parfait pour présenter ces nouveaux composants qui visent les professionnels, mais surtout les joueurs.

Ryzen 9 3950 X, 16 cœurs pour mettre KO Intel

Le premier composant à nous intéresser est le processeur Ryzen 9 3950 X, devant embarquer pas moins de 16 cœurs pour viser les professionnels. Le genre de SoC qui sera optimal pour effectuer de nombreuses tâches en simultané comme du montage vidéo, de la navigation web ou de la retouche photo !

Un processeur à 750 dollars qui impressionne par rapport à ce que propose Intel. Travis Kirsch, directeur de la gestion des produits clients chez AMD a même lancé une petite pique :

Je ne vois plus aucune raison pour que les gens aillent acheter des processeurs Intel…

Il embarque une fréquence à 3,5 GHz de base, 4,7 GHz en boosté et 72 Mo de cache. Gravé en 7 nm, il permet d’avoir une enveloppe thermique de seulement 105 W contre 165 W pour le Intel Core i9-9960X, processeur 16 cœurs de la marque coûtant 1 599 dollars.

850 dollars, voilà la différence de prix entre le processeur 16 cœurs d’AMD et celui de Intel. Bien évidemment il y a d’autres paramètres à prendre en compte, mais cela reste un énorme coup de poing dans le ventre porté par AMD à Intel.

Radeon RX 5700 XT, encore un peu de retard sur Nvidia

La firme est aussi à la traîne dans le marché des cartes graphiques avec ses Radeon. Elle tente ainsi une nouvelle remontée en puissance comme pour les processeurs, mais ce n’est pas encore ça…

Malgré tout, la Radeon RX 5700 XT reste un très bon produit — sur le papier — avec 8 Go en GDDR6, un GPU de 40 groupes d’unités de calcul le tout pour 9,75 Teraflops de puissance. Niveau fréquence, elles iront de 1605 à 1905 selon le mode.

Cela ne va pas faire trembler les cartes haut de gamme de Nvidia, mais elle peut grandement concurrencer les milieux de gamme comme la GeForce RTX 2070. Pour 50 dollars de moins — 450 dollars pour la Radeon et 500 pour la Nvidia –, la carte d’AMD devrait offrir des performances bien supérieures.

Cette carte graphique arrivera le 7 juillet, tandis que le processeur Ryzen 9 3950 X fera son apparition dès le mois de septembre.