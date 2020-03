Intel et NVIDIA préparent leurs nouvelles gammes laptop, lancement pressenti en avril

Indéboulonnable sur le marché du PC portable depuis près d'une décennie, le duo Intel / NVIDIA s'apprête à frapper de nouveau en lançant d'ici un mois de nouveaux produits. Sont pressentis à compter du 15 avril les processeurs Intel 45 W de 10ème génération et les premières NVIDIA GeForce RTX SUPER MaxQ, à basse consommation.

AMD prépare sa quatrième génération de processeurs mobiles Ryzen 4000, pour laptop. Intel fait de même… et les deux marques pourraient lancer leurs puces peu ou prou au même moment. D’après WCCFTech, les premiers ordinateurs portables gaming embarquant à la fois la 10ème génération d’Intel (CPUs Comet Lake, toujours gravés en 14 nm) et des cartes graphiques basse consommation NVIDIA GeForce RTX et GTX SUPER (sous label MaxQ), seraient lancés dès le 2 avril prochain. Un lancement qui ne se matérialiserait toutefois qu’à compter du 15 avril, avec la disponibilité effective de ces nouveaux laptops.

Comme le précise le site spécialisé, ces dates pourraient évoluer légèrement au cours des prochains jours, notamment au regard de l’épidémie de COVID-19 (Coronavirus) et de son évolution. D’après les sources de WCCFTech, ce créneau de lancement serait néanmoins fiable et devrait être tenu, sauf aggravation drastique de la situation sanitaire mondiale.

Des machines nettement plus puissantes… pour le même prix ?

Au travers de ce renouvellement matériel, les constructeurs d’ordinateurs portables dédiés aux joueurs et aux créatifs devraient être en mesure de proposer des machines nettement plus puissantes que la génération actuelle… à des tarifs semblables. Deux options pourraient alors se présenter aux consommateurs : mettre la main sur un appareil plus performant pour un prix inchangé ou presque par rapport à l’offre actuelle ; ou profiter des importantes ristournes qui devraient être proposées pour déstocker les appareils toujours équipés de processeurs Intel de 9ème génération et de GPU NVIDIA GTX et RTX « non SUPER ».

Notons que si Intel et NVIDIA misent sur un lancement unifié pour proposer dès avril des laptops équipés de leurs nouvelles puces respectives, AMD s’active lui aussi pour proposer ses processeurs Ryzen 4000 « Renoir » (qui remplaceront les processeurs APUs de troisième génération « Picasso », et apporteront à la fois la gravure en 7 nm et le design Zen 2) sur la même période. Selon toute logique, des appareils combinant des processeurs Ryzen 4000 et des GPUs RTX ou GTX SUPER devraient également voir le jour. L’offre n’en serait que plus diversifiée en 2020… et l’on ne s’en plaindrait pas.